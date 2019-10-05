E-ihracat konferansına geri sayım

05 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BTÜ ve Worldef iş birliği ile E-İhracat Konferansı düzenleyecek olan TÜMSİAD Bursa Şubesi, hazırlıklarını tamamladı.

Son detayları görüşmek için BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile bir araya gelen TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, “Dijitalleşen dünya ile birlikte, milyonlarca tüketici, kendi ülkesi dışında herhangi bir ülkeden sıkça online alışveriş yapıyor. Bu durum iş dünyasına inanılmaz fırsatlar doğuruyor. Dijitalleşme, dünyanın küçülmesine ve daha önce ulaşılamayan pazarlara daha kolay ulaşma imkânı doğurdu. Türkiye'de üretilen kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler, binlerce kilometre ötelere ulaştırılmak için bekliyor. Üyelerimizin ve Bursa iş dünyasının rekabet gücünü artırmaya katkı olması düşüncesiyle e-ihracat konusunda konunun uzmanlarıyla düzenleyeceğimiz konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, dijitalleşme çağında böyle önemli bir konuya katkı vermekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, 10 Ekim Perşembe günü, saat 19.00'da TÜMSİAD Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilecek.