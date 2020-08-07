“E-ticareti özendirecek uygulamalar hayata geçirilsin”

07 Ağustos 2020

MERSİN-DÜNYA

Pandemi sürecinde e-ticaret ve e-ihracat gibi dijital uygulamalar sayesinde ticaret hacminde yaşanabilecek hızlı bir daralmanın önüne geçildiğini ifade eden Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, firmaların e-ticaret ve e-ihracat kullanımını arttıracak uygulamaların hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Özellikle tarım sektörünün e-ticaret avantajlarından yeterince yararlanamadığını kaydeden Kaya, sektörde dijital bir atılım yapılacak politikalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın e-ticaret konusundaki açıklamalarına da değinen Kaya, “Türkiye’nin e-ticaret hacmi geçen senenin ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 48’lik artışla 63 milyar lira olarak gerçekleşti. Pandemi döneminde tam 1 milyon kişi ilk defa e-ticareti kullanmaya başladı ancak e-ticaret alanında sektörel olarak yapılan detaylı analizleri incelediğimizde tarım sektörünün halen e-ticaret fırsatından yeterli ölçüde faydalanamadığını görüyoruz. Tarım sektöründe daha fazla katma değer sağlamak için firmalarımızın e-ticaret altyapısını geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Borsa, hizmetlerini dijital ortama taşıyor

Kurumsal olarak dijital dönüşümü çok önceden öngörerek Ur-Ge projesi kapsamında 2018 yılından hayata geçirdikleri tarsusbazaar.com adlı platform hakkında bilgi veren Kaya, “Dijital dönüşümü öngörerek; ihracat yapan, ihracat yapmak isteyen tüm üyelerin hizmetine sunduğumuz tarsusbazaar.com adlı alım satım platformumuzu, web sayfamızda coğrafi işaretli Tarsus Sarıulak zeytini e-şipariş hattı ile temel elektronik ticaret altyapımızı hazırlamıştık. Ayrıca elektronik pazaryerlerinde yer alma imkanları konusunda üyelerimizle yakın temas halindeyiz. Farklı hedef pazarlar ve fonksiyonlar sunan ve gittikçe gelişen elektronik ticaret imkânları konusunda üyelerimizin daha istekli ve cesur olmasını bekliyoruz.” Bölgedeki firmaların e-ticaret ve e-ihracat altyapısının geliştirilmesi için bazı projeler hazırladıklarını ifade eden Murat Kaya, şunları söyledi: “Baltık Ülkeleri Pazarına Giriş ve Fırsatlar’ konulu webinar programını Litvanya Vilnius Ticaret Ateşesi’nin katılımı ile yaptık. Ayrıca TOBB’nin ve Ticaret Bakanlığı’nın e-ihracat ve e- ticaret konusunda sürdürdüğü eğitimleri takip ederek üyelerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz.”