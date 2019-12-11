“E-ticarette başarının sırrı ürünü doğru anlatmak”

11 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi çerçevesinde 48. Meslek Komitesi katkılarıyla 'E-ticareti Konuşuyoruz' paneli gerçekleştirildi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen etkinliğe, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Nemli ve Muhsin Koçaslan ile 48. Meslek komitesi üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Programda n11, AliExpress, Amazon, Arvato, ebebek ve PTT Trade firmaları sunumlar gerçekleştirdi.

“Pasta büyüyor, fırsatı kaçırmayın”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, dijitalleşen dünyada tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını artık değiştiğini söyledi. Tüketicilerin kaliteli ürünleri, binlerce kilometre uzakta da olsa online olarak alabildiğini ifade eden Nemli, “E-ticaret, büyüme potansiyeliyle, gelişmekte olan ülkelerdeki firmalara daha fazla fırsat sunuyor. Türkiye E-ticaret alanında büyük potansiyele sahip ve bu pasta gün geçtikçe büyümeyi sürdürüyor. Bizler de bu ihtiyaçtan hareketle, çağa ayak uydurarak, üretim gücü yüksek olan şehrimizi ve üyelerimizi, e-ticaret konusunda bilinçlendirerek ülkemizin bölgesel bir e-ticaret merkezi olma vizyonuna katkılar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Doğru fotoğraf yükleyin, açıklamaya dikkat edin”

İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen moderatörlüğündeki panelde konuşan n11.com iş ortağı eğitmeni Aykut Baskın, vergi mükellefi olan işyerlerinin ücretsiz olarak ürünlerini kendi platformlarında ürünlerini sergileyebileceğini belirterek, “Biz kullanıcılarımıza ücretsiz bir mağaza hizmeti sunuyoruz. Öncelikle kendi e-ticaret sitenizi açmadan önce pazarı incelemek, ürünlerin satış performansları ile bu platformdaki kuralları görmek için platformumuz fırsatlar sunuyor. E-ticarette en önemli konu, ürününüzü doğru yüklemekle başlıyor. İyi fotoğraflar ve açıklamalarla organik olarak kısa sürede büyüyebilirsiniz” diye konuştu.

“İçeriği yönetmek esas önceliğiniz olmalı”

ebebek Pazarlama Müdürü Dr. Naim Çetintürk, 2019 yılı itibariyle 156. mağazayı hizmete açtıklarını belirterek, “Türkiye’nin en büyük anne ve bebek perakendeci markasıyız. Bu pazardaki boşluğu sadece görmek yeterli değil, iyi bir modeli oluşturmak da önemli. İçeriği üretmek ve yönetmek esas önceliğiniz olmalı” İfadelerini kullandı.

Aliexpress’ten ihracatname sunumu

AliExpress İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk, “İhracatname olarak, AliExpress aracılığı ile e-ihracat yaparak dünyaya açılmak isteyen üretici ve KOBİ’lere, başvuru ve kayıttan mağazalarının açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen bütün süreçte ücretsiz olarak destek veriyoruz. İhracatname.com adresi üzerinden şirketler çok kısa bir süre içinde kaydını yaptırıp ürünlerini hızlıca dünya vitrinine taşıyabilir. Milyonlarca müşteriye anında ulaşılabilir” dedi.

Firmalar e-ticaret’e hazırlanıyor

BTSO Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen program kapsamında Amazon Web Servis firmasından Barış Yaşin, AliExpress firmasından Yusuf Ma ve Arvato firmasından Nuriye Altunkaya, e-ticarete yönelik yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca PTT'nin satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan yeni nesil e-pazar sistemi PTT Trade firması uzmanları sunum gerçekleştirdi.