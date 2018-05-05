Edaş Yatak, orta vadede bayi sayısını artırmayı hedefliyor

05 Mayıs 2018

Dilek Fidan

KAYSERİ - Üretim alanında sistemli bir otomasyon kurmayı planlayan Edaş Yatak, beş yılda en az 300 şubeye ulaşmayı planlıyor. Firma yönetim kurulu başkanı Murat Koçyiğit, yatak baza ve ev tekstili dışında bir alana yönelmeyeceklerini ve tamamen uyku üzerine yoğunlaşarak kaliteli üretim hedefi ile çalışacaklarını kaydetti.

Yün, pamuk kumaşlı, keten kumaşlı yataklar, yün yorgan, yün yastık, yün şilte, elyaf yorganlar ve yastıklar üreten Edaş yatak baza ve ev tekstili, 2003 yılından bu yana hizmet veriyor. Firmanın, yılda yaklaşık 40 bin adet yatak üretimi ve 500 bin adet ev tekstili üretimi kapasitesi bulunuyor. Her an yenilikçi ürünler ortaya çıkarmak için çalışmaları olduğunu kaydeden Murat Koçyiğit, “Üretim yaparken azami kaliteye dikkat ediyoruz. Kullanılan ham maddenin kalitesi ve uzun ömürlü olması ile elden geldiği kadar doğala yakın ürünler kullanılması bizim en önemli anlayışımız” dedi. şu anda 7 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştiren firma, 50 kişinin istihdamını sağlıyor. Edaş Yatak ve Baza’nın şu anda Türkiye ve Avrupa genelinde 105 şubesi var. Marka olmak ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için kalite artırmaya yönelik çalışmaları olduğunu belirten Koçyiğit, “Genel olarak orta ve üst kesime hitap ediyoruz yani daha çok pamuk ve yün tercih eden bilinçli müşterilere sahibiz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az 300 şubeye daha ulaşmayı ve müşterilerin daha bilinçli tüketimi için elimizden geleni yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Kullandıkları doğal ürünlerle sektördeki diğer firmalardan ayrıldıklarını ifade eden Koçyiğit, bilinçsiz üretimin bilinçsiz tüketim yarattığını ve bu durumun sanayicileri de kötü etkilediği ifade ediyor ve 2018 yılı için sektörü ortalama değerde bir kazanımın beklediğini vurguluyor.