Ege Teknopark firmalarının satış hasılatı iki yılda 18 kat arttı

13 Temmuz 2020

İZMİR-DÜNYA

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı son iki yılda 18 kat, ihracat miktarı 19 kat arttı. Teknopark’ta halen 78 olan firma sayısının yeni yatırımlarla birlikte kısa süre sonra 134’e çıkması hedefleniyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan Ege Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların yaptığı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının üniversite - sanayi işbirliği sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu yılki 6 aylık verilere bakıldığında önümüzdeki yıl itibariyle net satış hasılatı yaklaşık 465 milyon TL, ihracat miktarının ise 150 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Teknoparkımız bugün itibariyle 405 kişiye istihdam katkısı sağlıyor. Firma sayımız ise 30 Aralık 2019 tarihinde 78 iken 1 Temmuz 2020 itibariyle 95’e ulaştı. Yeni yatırımlarla birlikte firma sayısı 134, net satış hasılatları 950 ihracat ise 450 milyonun üzerine çıkacak. Bütün firma seçimlerini ve kuluçka faaliyetlerini buna göre düzenledik. Bütün Teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark kategorisine girmeye adayız” dedi.