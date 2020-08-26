“Ege’de pamuk tarlaları nar bahçesine döndü”

26 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, başta tekstil sektörü olmak üzere birçok sektör için önemli bir hammadde kaynağı olan pamuk üretimine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ege Bölgesi’nin daha önce dünyanın en iyi ve en kaliteli pamuklarının yetiştiği bölge olduğunu hatırlatan Keçeci, “Yol boyunca çiçek açmış bembeyaz pamuklar görmek Ege insanı olarak bizi mutlu ederdi. Ama bugün o tarlalar nar ya da ayva bahçesi oldu. Çiftçi de haklı. Çünkü tekstil sanayicileri bugün nereden pamuk ithal edebilirim diye düşünürken çiftçinin alacağı destek primi belli değil” diye konuştu.

Pamuğun başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere bitkisel yağ, yem sanayisinin temel hammadde kaynağı olduğunu belirten Keçeci, “Pamuk üretimimiz sanayicilerimizin taleplerinin tamamını karşılayamamaktadır. Talepteki açık ithalat ile kapatılıyor ve her yıl 2 milyar dolar döviz kaybı yaşanıyor. Oysa ülkemiz pamuk alanları bütün bu sanayilerimizin hammadde taleplerinin hem miktar hem kalite olarak tamamına yakınını karşılayacak üretim kabiliyetine sahip bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Pamuk üreticilerinin 1 milyon ton üretim hedefine rağmen yanlış politikalar, verilmeyen destekler nedeniyle ekimden vazgeçtiğini vurgulayan Keçeci, geçen sene 818 bin 511 ton olan lif pamuk üretiminin bu yıl yüzde 40 oranında düşüşle 626 bin ton civarında olmasının beklendiğini söyledi. İthalatın 1 milyon ton sınırına dayandığına dikkat çeken Keçeci, “Pamuk ülkesi Türkiye’nin pamuk ithal ettiği ülkeleri incelendiğimde şaşkına dönüyorum. Uganda, Benin, Burkina Faso, Tanzanya, İsrail ve özellikle Yunanistan. Her türlü siyasi kavganın içinde olduğumuz Yunanistan’dan Ege Bölgesi’nde üretilen pamuktan daha fazla pamuk ithal ediyoruz” dedi.

“Pamuk stratejik ürün olarak tescil edilmeli”



Türkiye’nin pamukta önemli bir üreticiyken, gelinen noktada Yunanistan’dan da pamuk ithal eder hale geldiğini ifade eden Keçeci, “Pamuk stratejik ürün olarak tescil edilmeli” dedi. Türkiye sanayisi analiz edildiğinde en büyük istihdamın, en çok ihracatın ve en rekabetçi ürünlerin tekstil sektöründe yapıldığını söyleyen Keçeci, “Dünyada bu işi en iyi bilen de bizleriz. Bu önemli üretim alanımızı, yarattığı değerleri ve daha fazla yaratabileceği değerleri iyi analiz ederek doğru stratejileri belirlemeliyiz” diye konuştu.