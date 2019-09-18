Eğitimde kalite için buluştular

18 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - 4 Eylül’de KalDer Evi’nde başlayan EFQM eğitimlerine, farklı zamanlarda iki grup halinde 80 okul yöneticisi ve okul müdürü katılım gösterdi. Eğitimler EFQM’in lisanslı eğitmeni Berçin Gün tarafından verildi. EFQM Mükemmellik Modeli; kuruluşların, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olmaktadır. Eğitime katılanların sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay tarafından katılımcılara takdim edildi.

Törende konuşan Erdal Elbay; “Ülkemizde eğitimde kalite çalışmalarının yaygınlaşması amacıyla yürüttüğümüz bu proje ile bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak bizler de 30 yıllık tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Yenilikçi eğitim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Milli Eğitimin çalışmalarına katkı sağlamış olacağımızı ümit ediyoruz. Projeye katkı sağlayan tüm kurum ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sabahattin Dülger de Bursa’da eğitimde kalite çalışmalarının artması adına konusunda uzman STK’ların birikimlerinden yararlanmayı önemsediklerine dikkat çekti. BEBKA Genel Sekreteri İsmail gerim ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BEBKA destekli yürütülen projelerin kentin gelişimine katkı sağladığını söyledi.