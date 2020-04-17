Ekici Peynir'den müşterilerine destek

17 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimine devam eden ve 2019 yılında yüzde 40 büyüyerek 430 milyon lira ciroya ulaşan Ekici Peynir, koronavirüs salgını nedeniyle ev dışı tüketim grupları olan otel, restoran, catering ve benzeri işyeri ve toptancı bayilerinin daha fazla zarar etmemeleri amacıyla verdiği ürünleri geri aldı.

Ekiciler Süt Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Burçin Ekici, koronavirüsü salgını nedeniyle diğer sektörlerin aksine gıda sektörünün özellikle de süt ve süt ürünleri pazarının büyüdüğünü söyledi.

Koronavirüs salgının etkisini azaltmak amacıyla başlatılan ''Evde Kal'' çağrıları nedeniyle insanların marketlere hücum ettiğini belirten Ekici, marketlerden yoğun siparişler geldiğini, önümüzde ramazan ayı olmasının da piyasaları hareketlendireceğini kaydetti. Burcin Ekici, ''Koronavirüs salgını nedeniyle turizm durdu. Oteller, restoranlar kapalı. Ev dışı tüketim yapan müşterilerimizin daha fazla zarar görmemeleri için 2 milyon TL değerindeki ürünleri geri aldık. Bu şekilde destek olmaya çalıştık'' dedi.