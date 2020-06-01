"Ekim ayında herkesi birikmiş vergi ve SGK ödemeleri bekliyor"

01 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Vali Münir Karaloğlu da katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, koronavirüs sürecinde ekonomiyi değerlendirdi. Üyelerden taleplerin yoğunlaştığına dikkat çeken Çetin, üyelerinin mücbir sebeple vergi ve prim ertelemesinin kapsamının genişletilmesini, Kredi almakta zorluklar yaşanması, Kira desteği sağlanması veya kira ve Elektrik faturaları ödemelerinin ertelenmesini talep ettiklerini söyledi.

Birçok sektörde sorunların devam ettiğini bildiren Çetin, ''Kira ödemeleri en büyük sorun haline gelmiştir. AVM’ler ve yeme-içme sektörü başta olmak üzere kira konusunda mutlaka çözüm getirilmeli, kira stopajı kaldırılmalı ve tek taraflı fesih hakkı verilmelidir. Ekonomide yeni destekler bekliyoruz'' diye konuştu.

Son dönemde kredi akışının hızlandığını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, şunları kaydetti:

''Dünyada olduğu gibi bizde de Merkez Bankası para bastı ve bu sayede Mart ayından bu yana kamu bankaları 200 milyar liraya yakın kredi verdi. Kısa çalışma ödemeleri başladı. Ekonomi yönetimi önümüzdeki aylarda yabancı sermaye girişi olmasını ve ihracatın toparlanmasını bekliyor. Bu olursa içeride tüketimi teşvik edecek yeni konut kredisi ve ÖTV indirimi gibi yeni destekler gelebilir.''

"Ekim ayına dikkat"

ATSO Başkanı Davut Çetin, ekonomide asıl ekim ayına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Üyelerini ve ekonomi yönetimini uyaran Davut Çetin, şöyle devam etti.

''Şu anda kredi, vergi ertelemeleri yapılmıştır. 10. ay geldiğinde, yani ekim ayında herkesi birikmiş vergi ve SGK ödemeleri beklemektedir. Kredi alanların ödemesiz dönemleri de bitiyor. Rehavet olursa ekim ayı dert ayı olabilir. Nakit yönetimine önem verilmeli, 3 ay, 6 ay ve bir yıllık nakit akış planlamasıyla hareket edilmeli.''

"Korona tembelliği"

Pandeminin psikolojik etkileri olduğunu, toplumda, iş dünyasında, bürokraside korona tembelliği başladığına dikkat çeken Çetin, ''Bu durumdan kurtulmalıyız. TBMM biran önce çalışmaya başlamalıdır. Siyaset dünyası bir araya gelmeli ve topluma moral vermelidir.'' dedi.

"2020 Antalya İçin 'Dayanışma ve Güven Yılı' olsun"

Antalya özel sektörü olarak bu dönemde yeni bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, ''İş insanları olarak çalışanımıza, gençlere örnek olmalıyız. İşletmelerimiz için 2020 yılı para kazanma değil, gönül kazanma yılıdır. Tüketicinin sağlığı, çalışanın sağlığı, istihdamın korunması birinci hedefimizdir. Özel sektör olarak 2020 yılını Antalya’da güven ve dayanışma yılı ilan edelim. Herkes borcunu ödemede titiz olsun. Mülk sahipleri birkaç ay fedakârlık yapsın. Her sektör en zor durumdaki mensuplarına yardım etmeye çalışsın. İhtiyacı olmayan kredi kullanmasın. İmkanı olan yatırım yapmaya devam etsin, ortaklığa, işbirliğine önem verelim. Antalya halkına da çağrı yapalım. Sokağa ve alışverişe çıksın. Dayanışma ve indirim günleri, alışveriş kampanyaları düzenleyelim. Sanatçılarımız sosyal mesafeyle meydanlara çıksın, internette Antalya’nın günlük hayatından videolar dönsün. Antalya dünyada ses getirsin, bunu yapabiliriz.'' ifadelerini kullandı.