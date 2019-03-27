“Ekonomideki nitelikli dönüşüme odaklanmalıyız”

27 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - 31 Mart’taki yerel seçimlerin, Türkiye’nin demokrasi tarihinde yeni bir kilometre taşı olacağının altını çizen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Demokrasinin en temel unsurlarından biri olan seçimlerin sağduyu ve barış içinde tamamlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

Seçimlerin en yüksek katılım oranıyla gerçekleştirilmesinin milli iradenin güçlü tezahürü açısından büyük değer taşıdığını belirten Burkay, “Bu vesileyle tüm halkımızın sandığa giderek, demokratik haklarını kullanmalarını bekliyoruz. 31 Mart tarihi, ülkemizin bekası, istikrarlı büyüme hamlesinin devam etmesi ve ortak gelecek hedeflerimiz için büyük önem arz ediyor. Seçimlerimizi hep birlikte demokrasi şölenine dönüştürelim” diye konuştu.

“Yeni kalkınma hamlesine odaklanacağız”

Türkiye’de 1 Nisan’dan itibaren 4,5 yıl seçim olmayacağına dikkat çeken Başkan Burkay, şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi siyasi istikrarla geride bıraktığımız 15 yılda çok önemli kazanımlar elde etti. Üretimde, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarına ulaştık. 1 Nisan’dan itibaren de önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir dönem başlıyor. Kritik virajları hızlı refleks verme kabiliyetiyle geride bırakmayı başaran Türkiye, bu dönemde enerjisini yeni ekosisteme uygun olarak dönüşüm süreci ve yapısal reformlarla yatırımlara, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata harcamalı. Önümüzde güçlü hamlelerle yüksek büyüme performansına yeniden odaklanacağımız yeni bir dönem var. Kalkınma hamlesiyle birlikte Türkiye yeni başarı hikayeleri yazacaktır.”