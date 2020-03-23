Ekonomik Destek Paketi turizm sektörüne nefes aldıracak

23 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca dünya genelinde sosyal ve ekonomik yaşamı altüst eden koronavirüs salgınının etkilerini azaltılması çalışmalarını takip ettiklerini ve açıklanan ekonomik tedbir paketini de sektör temsilcileriyle değerlendiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ''Ekonomik Destek paketi''ni olumlu bulduklarını ifade eden Atmaca, ancak bu paketin altının doldurulamadığını kaydetti. Atmaca, şöyle devam etti.

''Turizm açısından durum iyi değil. Ancak, sektörün zararının telafi edilmesi açından açıklanan Ekonomik Destek paketi iyi ama altı doldurulamadı. BU paket ne verecek ne yapacak. SSK Primleri ertelendi deniliyor. Kısa vadeli önlemlerle turizm devam etmez. Paket nefes aldırır mı aldırır. Yaşatır mı belli değil. Önce virüs salgını tehlikesi gitmesi, sonra da turist gelmesi lazım.''

Bir çok otelin kapalı olduğunu ifade eden Ülkay Atmaca bir taraftan da tatil için gelen turistlerin ülkelerine dönmek istemediklerini belirtti. Atmaca, ''Benim otelimde Rusya'dan 3 kürek takımı var. Bir şey de diyemiyoruz'' dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da paketten memnun olmayan bazı sektör temsilcilerini eleştirdi. Karonavirüsü salgının dünyayı ve Türkiye'yi etkilediğini ve bunun devam ettiğini ifade eden Çorabatır, açıklanan Ekonomik Destek Paketi'nde yeni düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti.

Özellikle çalışan personelin korunmasına yönelik 600 gün süreli olan kısa çalışma modelinde yeni düzenleme yapılacağını anlatan Sururi Çorabatır, şöyle devam etti.

''Kısa Çalışma Modeli uygulamasında 600 gün olan süre 120 ya da 60 güne düşürülmesi düşünülüyor. Bu çalışanlarımızı kurtaracak önemli adımlar. İşsiz kalabilecek kısma destek olacak.

Paket hazırlanırken Ecri-misil ödemeleri yoktu. Bunu koydurduk. Konaklama vergisi konusunda eleştiriler var. Gelecek yılın altyapısı hazırlanıyor. Gelecek yıl konaklama vergisi verilecek. SSK Primi, vergiler, muhtasar vergileri ile banka kredilerinin kasım ayına kadar ertelenmesi avantaj getirdi. KGF kredileri orta ölçekli işletmelere de verilecek. Bu paket en azından haziran ayına kadar nefes aldıracak bir paket. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanına teşekkür ediyoruz.''