Ekonominin Oscarları sahiplerini buluyor

04 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kent ekonomisinin kahramanlarını Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile ödüllendiriyor. Bu yıl 46’ncı kez organize edilecek olan programda, başarılı iş insanları ve firmalar ödüllerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un elinden alacak. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenecek ödül töreni saat 19.00’da başlayacak. Törende, 7 ayrı kategoride 60’tan fazla ödül sahiplerini bulacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nin Bursa iş dünyasının buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Firmaların faaliyetlerinin ve iş modellerinin kapsamlı bir biçimde incelendiği bir değerlendirme sürecinin ardından ödül alacak iş insanları ve firmaları belirlediklerini kaydeden Başkan Burkay, “BTSO, 43 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi konumunda. Üretim, ihracat, istihdam ve vergisiyle Bursa ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna ivme kazandıran tüm girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. Bu sene 46.’sını düzenleyeceğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödül törenini, 6 Aralık Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Mustafa Şentop’un teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Tüm iş dünyası temsilcilerimizi, birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz gurur gecemizde bir arada görmeyi temenni ediyorum” dedi.