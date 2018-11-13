“Ekonomisi güçlü bir Türkiye Almanya’nın lehine”

13 Kasım 2018

BURSA - BTSO, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Micheal Reiffenstuel ve Almanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Sibel Cura Ölçüoğlu’nu ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan ve Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’in yer aldığı görüşmede Bursa ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Görüşmede BTSO’nun faaliyetleri hakkında Başkonsolos Reiffenstuel’e bilgi veren Başkan Burkay, BTSO olarak Almanya ile her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

“Yatırım ilişkilerini geliştirmeliyiz”

Almanya’nın Bursa’nın en önemli ticaret partnerleri arasında yer aldığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan 1.100’ün üzerinde firma bulunduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri gelecek dönemde yatırım ilişkileriyle de taçlandırmayı arzu ettiklerini ifade eden Burkay, “Bursa, gerek insan kıymeti gerekse de uygun yatırım alanlarıyla Alman firmaların yatırım yapabileceği en önemli merkezlerden biri konumunda. Özellikle Odamız öncülüğünde çalışmaları sürdürülen TEKNOSAB projemizin Alman firmaları için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

“En önemli ortağımız Almanya”

Bursa’nın yüksek teknoloji üretiminin merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Başkan İbrahim Burkay, bu hedefe destek sağlayacak ortaklar bulmanın önemini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Avrupa’daki ekonomilere baktığımızda Türkiye’nin her anlamda eşleştiği tek ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. Bu anlamda iki ülkenin işbirliğini çok daha iyi noktalara taşıması gerekiyor. Oda olarak bizler, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında atılacak her adıma destek olmaya hazırız.”

“Siyasi ilişkiler ticareti etkilemesin”

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Micheal Reiffenstuel Türkiye’nin Almanya için hem politik hem de ekonomik anlamda önemli bir ortak konumunda olduğunu belirtti. Politikada dönemsel olarak yaşanan problemlerin ticari ilişkileri etkilemesini istemediklerini belirten Başkonsolos, “Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan bir işbirliği mevcut. Ekonomik alandaki ilişkilerimizi daha ileriye taşımayı sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye ekonomisinin güçlenmesi, Almanya’nın da lehine bir durum” dedi. BTSO’nun projelerini oldukça etkileyici bulduğunu da ifade eden Başkonsolos Reiffenstuel, TEKNOSAB projesinin tanıtımı noktasında elinden gelen tüm gayreti göstereceğini de sözlerine ekledi. BTSO Küresel Fuar Acentesi (KFA) kapsamında 2019’da Almanya’ya 12 fuar organizasyonu düzenleyecek.