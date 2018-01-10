"Ekonomiyi canlandıran teşvikler bu yıl da sürsün"

10 Ocak 2018



HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) meclis toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) önemli bir teşvik olduğunu belirterek, "Ekonomik veri endekslerinde bazı tereddütler var. Onun için de KGF gibi ekonomiye hızlı ivme kazandıran bir takım teşviklerin önümüzdeki yılda devam etmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarından Kayseri'nin de payını aldığını vurgulayan Büyüksimitci, "Geçen yıla oranla ihracatımızı yüzde 8 oranında artırarak toplamda 2 milyar dolar seviyesinde 2017'yi kapatıyoruz" diye konuştu. Ekonomik büyümede özellikle KGF, KOSGEB, Eximbank ve Merkez Bankası'nın devreye sokulması ve istihdamla ilgili desteklerin etkili olduğunu belirten Büyüksimitci, "İstihdam seferberliği kapsamında 17 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye'de istihdam artışında 10. il olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan artı 2 ilave istihdam projesinin de başarıya ulaşacağını düşünüyoruz. Bu konuda Kayserili sanayiciler olarak var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl KAYSO olarak, Endüstri 4.0, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, savunma sanayi ve yerli otomobil yatırımının Kayseri'ye yapılması gibi konular başta olmak üzere üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda bir çok konuya ağırlık verdiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, "Ben 2018 yılından ümitliyim. Her ne kadar aksini söyleyenler olsa da muhtemelen enflasyonda düşüş yaşayacağız. Türk parasının biraz daha değerleneceğine dair işaretler seziyorum. KGF'nin bu yıl vereceği desteklerle birlikte Türkiye'nin büyüme potansiyeline uygun bir gelişmenin olacağını, en azından Orta Vadeli Program'daki yüzde 5,5'lik büyümeyi yakalayabileceğimizi ümit ediyorum" dedi.