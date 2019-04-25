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El sanatları festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali, 6 misafir ülke, 48 şehirden 124 sanatçıyı Bursa’da buluşturdu.

El sanatları festivali başladı
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BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel el sanatlarının yaşatılması adına önemli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali törenle başladı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalde bu yıl 6 misafir ülkenin yanı sıra 48 ilden 88 sanat dalında 124 sanatçı ağırlanıyor.

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Dunya.com

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