Eldiven sanayii sektörün geleceği için Bursa’da buluştu

18 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Almira Hotel’de düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Türkiye Eldiven İmalatçıları Derneği (ELDİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, üreticiden son tüketiciye kadar kaliteli ve sağlıklı ürün bilincinin aşılandığını anlattı. Sektörün uzun yıllar içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin ithal gelen ucuz ve sağlıksız eldivenlere getirilen ek vergi ve gümrük denetimlerle ortadan kalktığını ifade eden Ahmet Bulut, “Özellikle Asya ve Uzakdoğu menşeili kalitesiz ve uygun olmayan ithal eldivenler karşısında sektördeki bazı oyuncu üretimini durdurmuştu. Bazıları da ileriye yönelik hedeflerini sınırlandırmıştı. Ancak bugün getirilen ek vergiler ve denetimlerle sektöre yüksek bütçeli yatırımlarla yeni üreticiler de katılmaya başladı. Ancak söz konusu denetimlere rağmen ülkeye kaçakçılık yoluyla eldiven getirildiğini duyuyoruz. Bu sorunu aşmak için kenetlenmeliyiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Yavuz Selim Eker’in de katıldığı seminerde; Yeni KKD Yönetmeliğinin Getirdikleri, KKD Eğitimi ve Teknolojik Gelişmeler, Eldiven Sektörünün Güncel Durumu, KKD Belgelendirme Süreci, Genel Değerlendirme ve Çözüm Önerileri konularında paylaşımlar yapıldı. Seminerin ikinci gününde ise fabrika ziyaretleri gerçekleştirildi.