Elektral, İzmir metrosuna maskematik üretti

18 Nisan 2020

Maske tedariki konusunda tartışmalarının gündeme geldiği bugünlerde zincirin teknolojik altyapı ile kısa sürede kurulabileceğine dikkat çeken Elektral A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy, ürettikleri maskematik ile vatandaşın ihtiyacını kolayca karşılayabildiklerini söyledi. Dinçsoy, “Son günlerde medyada maske dağıtımı konusunda çeşitli tartışmalar var. Vatandaşlar PTT ya da eczane ile uğraşmadan, İzmirim Kart ile haftalık bir hijyen paketine sahip olabilecek. 7 milyon İzmirim kart sahibi kolayca kartını okutup, el değmeden paketi alabilir” dedi.

Her yerde kullanılabilir

Maskematik otomatının hemen her yerde kullanılabileceğini dile getiren Erdem Dinçsoy, sözlerine şu şekilde devam etti.

“Bugün pandemi dolayısıyla maske kullanımı zorunlu hale geldi. Hastanelerde, toplu ulaşım noktalarında, otellerde, AVM’lerde maskematik rahatlıkla kullanılabilir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın maskeye ulaşmasını kolay hale getirebiliriz. Bu cihazları, İç İşleri Bakanlığı ile haberleştirip, TC Kimlik Kartına günde bir maske verdirebiliriz. Maske ulaşımında hızlı çözüm istiyorsak bu yöntem en modern, hijyenik ve basit olanıdır”

Tunç Soyer, Elektral’e teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Elektral A.Ş’ye üretmiş olduğu maskematik için teşekkür etti. İzmirli bir firmanın böyle bir otomatı üretip kullanıma sunmasının gurur verici olduğunu ifade eden Soyer, İzmirlilerin sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.