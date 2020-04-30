Elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi isteniyor

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen ekonomileri durduran koronavirüs salgını nedeniyle hayatın durduğunu, ancak faturaların durmadığını belirterek, ''Milyonlar evde, faturalar kapıda'' dedi.

Açıklanan birtakım ekonomik paketlerin ve atılan adımların önemli olsa da, ilgili desteğin daha fazla tabana yayılması ve tekil insanlara da bir an önce hitap etmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Tat, ''Türkiye'de COVID-19 vakasının ilk açıklandığı günden bu yana 1,5 ay geçmesine rağmen, iktidar tarafından alınan ekonomik önlemler içerisinde elektrik, doğal gaz, internet ve telefon faturaları ile ilgili henüz vatandaşın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapılmadı'' dedi.

Faturaların ertelenmesini bekleyen birçok kişiye elektrik ve doğal gaz faturaları için nisan ayında zam yapılmayacağı açıklandığına dikkat çeken Tat, şöyle devam etti.

'' Ancak bu önlem yeterli bulunmamıştı. Bu durumda, ücretsiz izne gönderilecek işçilere günlük ödenecek 39 lira 24 kuruş da fatura ödemelerine yetmeyecektir. EPDK, elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” kararı aldı. Elektrik ve doğal gaz faturası okuyanların korona ile mücadele çerçevesinde korumaya alınması doğru bir karar. Ancak, sayaç okuyanlara gösterilen bu özenin, abonelere de yani vatandaşa da gösterilmeli. Yine alınan bu karar kimlere uygulanacağı konusunda karışıklık ve de vatandaşa ek maliyet riski taşımaktadır.''

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyeti yavaşlayan işletmelerin 2018 ve 2019 yıllarındaki düzeyde bir enerji tüketimi olamayacağını anlatan Tat, şunları kaydetti.

''Pek çok mağdur ortaya çıkabilir. Mesela evde kal çağrısına uyup iş yerine sürekli gitmeyen esnaf, üniversiteleri kapatıldığı için memleketine dönen aboneyi üzerine almayan öğrenciler ya da yeni abone değişikliği yapanlar, bu olağanüstü durumda geçici olarak evlerini birleştiren aile fertleri, bir yandan gelir kaybı yaşarken, diğer yandan harcamadıkları faturaları ödemek zorunda bırakılacaklar. Salgın nedeniyle vatandaş evden çıkmamaktadır ve bu nedenle elektrik ile doğal gaz faturaları artacak ve çalışamadıkları için evine ekmek götüremeyen milyonlarca insan bu ödemelerde zorlanacaktır. 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' kararı tekrar gözden geçirilmeli.''

Bunun yanı sıra; krizden en çok etkilenen kesim olan; yoksul insanlarımız, asgari ücretliler, işsiz kalanlar, ücretsiz izine çıkarılanlar, iş yerini her gün zararla kapatan serbest çalışanlar başta olmak üzere, salgın nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlarımıza, “Evde Kal” çağrılarının yapıldığı ve evinde kalmasının ısrarla tavsiye edildiği bu dönemde fatura tahakkuk edilmesi, ödeme konusunda da sıkıntılar çıkaracaktır.

Herkes faturalarını elektronik ortam üzerinden ödeyemediğini, pek çok kişinin hala bankalara ya da tahsilat yapan kuruluşlara giderek elden fatura ödediğini vurgulayan Şaban Tat, sözlerini şöyle tamamladı.

''Faturalar ertelenirse, vatandaşın ödeme yapmak için evden çıkmasının da önüne geçilmiş olur. Çok açık olarak görülmektedir ki, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve olağanüstü tedbirlere ihtiyaç vardır. Vatandaşın ayakta kalabilmesi ve mağdur olmaması için, elektrik, doğal gaz, internet ve telefonları asla kesilmemeli, söz konusun hizmetlerin faturaları 3 ay boyunca faizsiz olarak ertelenmeli; tahsilâtları ise daha sonraki dönemlere eşit bir şekilde dağıtılmalıdır. Elektrik, doğal gaz, internet ve telefon gibi hayati ödemelerin belli bir süre faizsiz olarak ötelenmeli. Bu zor bir karar değil. İnsanlarımız can derdindeyken bir de ekonomik sıkıntılar ile boğuşmamalı.''