Elektrikli hizmet aracına Bursa damgası

31 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Trafiğe çıkabilecek elektrikli hizmet aracını da üreterek Türkiye’de bir ilke imza atmayı başaran Pilotcar, Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) ardından Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz’un da yer aldığı Uludağ Üniversitesi heyetini ağırladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi heyetine, fabrikanın üretim tesisini gezdiren Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, elektrikli araçların yapım süreci ile ilgili bilgiler verdi. Tesis ziyaretinin ardından PC 4 Lifted model aracın direksiyonuna geçen Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve beraberindeki heyetle test sürüşü gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, “Özellikle son dönemde üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çeşitli firmalarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Hele ki üniversite – sanayi işbirliği konusunda firmalarımızın heyecan ve talebini gördükçe daha da motive oluyoruz” dedi.

Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç ise, “Bursa, elektrikli hizmet aracı üretiminde ülkemizin lokomotifi konumunda. Üniversitelerimiz bu konuyla yakından ilgileniyor. Üniversite- sanayi iş birliği kapsamında ilerleyebilmek için bu tarz ziyaretleri çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Hocamızla güzel bir fabrika turu ve ardından da test sürüşü gerçekleştirdik. Biz üniversite sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda işbirliklerimiz artarak sürecek” diye konuştu. Ayrıca, uzun süredir üzerinde çalıştıkları şehir içi trafiğe de çıkabilecek elektrikli aracın tamamlandığını söyleyen Özkılıç, “Kullanıcılarına fosil yakıtlılara göre büyük maliyet avantajı sağlayan ve yurtdışında yaygın olarak kullanılan elektrikli araç, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de plakalı olarak trafiğe çıkabilecek” ifadelerini kullandı.