Elma kabuklarından pektin elde edecekler

12 Temmuz 2018

Sabiha Toprak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığında, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından Demirpolat Grubu ile tahıl bazlı bebek ek gıda formülasyonlarının geliştirilmesi, Miş-Miş Gıda firması ile de elma kabuklarından ve atıklarından pektin elde edilmesi için lisans sözleşmesi imzalandı. TÜBİTAK MAM’da gerçekleştirilen imza törenine TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan,TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Murat Makaracı Demirpolat Grubu firmasından Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demirpolat ve Mustafa Kabakçı (AKP Eski Konya Milletvekili)Ahmet Gözüm, Murat Karakoyunlu. Miş-Miş Gıda firması Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Fırat ,Mehmet Doğdu Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar – Gıda Enstitüsü Md.Dr. İncinur Hasbay - Gıda Enstitüsü Md. Yrd.Dr. Sena Saklar Ayyıldız- Gıda Enstitüsü Md.Yrd.Dr. Ayşe Bakan– katıldı.

Törende konuşma yapan TÜBİTAK MAM Başkanı Prof.Dr.İbrahim Kılıçaslan, ”TÜBİTAK MAM sanayicilerimize her zaman açıktır. Enstitümüzü devlet sanayicilerimiz için kurmuş. Bütün sanayicilerimize söylediğimiz gibi buradaki iki firmamıza da söylüyoruz; buradan faydalanın. Biz sizin isteklerinizi görmüyor olabiliriz ama sizler görün ve bizden isteyin. Her iki firmanın da üreteceği ürünün yerli ve yüzde 100 organik olması bizler için önemlidir ve gurur vericidir. Sizler için de TÜBİTAK MAM ile işbirliği içerisinde olmak önemlidir” şeklinde konuştu. TÜBİTAK’ın kendileri için marka ve güvence olduğunu kaydeden Demirpolat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demirpolat, ”TÜBİTAK bir markadır ve bizlere güvence veriyor. Bu anlamda içimiz rahattır.Ürettiğimiz ürünler TÜBİTAK Laboratuvarından onay gelmeden piyasaya çıkmayacak. Bu ürünler ülkemize katma değer yaratacak” dedi. Bebek ve küçük çocukların beslenmesinde önemli bir yere sahip olan ek gıdaların üretiminin Türkiye’de yapılmayıp, yurtdışından ithal edildiği bilgisini veren Demirpolat” Bu proje ile, 6 ay üzeri bebek ve küçük çocukların beslenme ihtiyaçlarına yönelik, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğine uygun, meyve karışımlı, tahıllı bebek ek gıdası üretim proseslerinin optimizasyonu, formülasyonu ve ekonomiye kazandırılması hedeflendi” diye konuştu.

Ülkede üretim olmadığı için yurtdışından ithal ediliyor

Günümüzde ticari olarak bebek ve küçük çocukların beslenmesine yönelik devam sütü, devam mamaları ve tahıl bazlı (buğday, yulaf, pirinç), içeriği vitamin ve mineral gibi besin ögeleri yönünden zenginleştirilmiş ek gıdaların mevcut olduğu bilgisini veren Demirpolat,” Ek gıda formülasyonlarında ana hammaddeyi oluşturan tahıllar bebekler tarafından tam olarak sindirilemediğinden ekstrüzyon tekniği ile üretilmiş, sindirimi daha kolay hidrolize unlar kullanılıyor. Bebek ve küçük çocuklara yönelik ek gıdaların üretimi ülkemizde yapılmadığından yurt dışından ithal ediliyor. 2012 yılı verilerine göre yıllık 27 bin 198 ton bebek maması tüketimi ile pazar hacmi 455 milyon TL’ye ulaşılıyor. Pazardaki hızlı büyümeye rağmen bebek başına yıllık tüketimde Türkiye 16 kg seviyesi ile dünyanın çok altında kalıyor” diye konuştu. Bu tüketim Polanya’da 40 kg, İspanya’da 176 kg, Fransa’da ise 187 kg’ı bulduğunu belirten Demirpolat,”Bebek ve küçük çocukların büyüme ve gelişmesinde önemli yere sahip ek gıdaların pazar hacmi giderek artmasına rağmen ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Bu proje ile ek gıda üretiminde ana hammaddeyi oluşturan hidrolize unlar organik tahıllardan (buğday, yulaf ve pirinç) üretilecek ve Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’nde belirtilen limitlere uygun tahıl karışımlı-meyveli 6-36 ay arası bebek ve küçük çocuklara yönelik katma değeri yüksek ek gıdalar geliştirilecektir” dedi.

Proje ile elma pektini üretimi amaçlanıyor

Miş-Miş Gıda firması Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Fırat ise elma kabuklarından ve atıklarından pektin elde edilmesi projesi ile ilgili yaptığı konuşmada,”Pektin, kıvam artırıcı ve jelleştirici özelliğe sahiptir. Bu yüzden gıdaların işlenmesi sırasında kullanılan önemli gıda katkı maddelerinden biridir. Ülkemizde ticari pektin üretimi hali hazırda yapılmamakta olup, ihtiyaç yurtdışından karşılanmaktadır. Bu proje ile elma posası ve elma kabuklarından pektinin elde edilmesi ve elma pektini üretim koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır” dedi. TUİK 2017 yılı verilerine göre Türkiye’nin yaklaşık pektin ithalatı 620 ton olduğu bilgisini veren Fırat,”yurt dışından alış fiyatı ise 14 ABD doları/kg’dır. Ülkemizde elma suyu, elma konsantresi, ve kurutulmuş elma cipsi gibi ürünlerin işlenmesi sırasında açığa çıkan elma posası ve elma kabukları ya doğrudan çöpe ya da hayvan yemi olarak yem işleyen fabrikalara gönderilmektedir. Oysaki elma posası ve elma kabukları pektin bakımından oldukça zengin kaynaklar olup, ticari pektin üretimi açısından oldukça değerlidir” diye konuştu. Fırat,bu proje de kurutulmuş elma atıklarından pektin elde edilebilmek için üretim koşullarının belirlenip , çeşitli gıda formülasyonlarında deneneceğini söyledi.