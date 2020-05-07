Elma üreticilerine ''Kara leke'' uyarısı

07 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Tahmin Erken Uyarı istasyonu verilerine göre elma meyvesine siyah lekeler oluşturarak büyük zarar veren ve değer kaybına yol açan ''Kara leke'' enfeksiyonuna karşı elma bahçelerinin ilaçlanması konusunda 3. uyarı yaptıklarını bildirdi.

Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından muhtarlara, zirai ilaç bayileri ve çiftçilerin yoğun olarak bulundukları bölgelerde yaşayan çiftçilere elma bahçelerini ilaçlamaları konusunda uyarı yazıları gönderildiğini belirten Karaca, ''Erken uyarı sistemiyle çiftçilerimize zirai ilaç konusunda da uyarıyoruz. Böylece doğru zamanda doğru ilaçlama yaparak daha fazla zirai ilaç kullanımını da önlüyoruz. Meteoroloik uyarıları takip etmeyen çiftçi daha fazla zirai ilaç kullanabilir. Biz uyarılarımızla daha az zirai ilaç kullanımını sağlıyoruz'' dedi.

Türkiye'de geçen yıl 3 milyon 61 bin elma rekoltesi olduğunu ifade eden Gökhan Karaca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin Antalya'nın elma üretim bölgesi olduğuna dikkat çekti. Karaca, şunları kaydetti.

''Elmalı ve Korkuteli'nde yıllık 243 bin ton elma üretimi gerçekleştiriliyor. Antalya'nın Elmalı ilçesi antik çağlardan bu yana en verimli ova. Elmalı'da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 15 bine yakın üretici var. Antalya, Türkiye elma üretiminin yüzde 7'sini karşılıyor.''