Endonezya’dan Bursa iş dünyasına yatırım çağrısı

02 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) – Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudradjat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ülkenin yeni başkentinin Cakarta’dan Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletinde bir bölgeye kurulacağını belirten Başkonsolos Sudradjat, “Devletimiz sıfırdan bir başkent kuruyor. Bu süreçte Bursalı yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt ile Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz, Türkiye’deki görevini tamamlayan Endonezya Başkonsolosu Herry Sudradjat'ı ağırladı. Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın 15 milyar dolara yakın ihracatıyla ülke ekonomisine yön veren bir kent olduğunu söyledi.

10 bin km öteye ihracat

Meclis Başkanı Uğur, Bursa ekonomisinin yatırımcısına güven veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Bursa’nın 200’e yakın ülke ve bölge ile ticaret yaptığını kaydeden Ali Uğur, Endonezya ile Bursa arasındaki ticaret hacminin artış eğiliminde olduğunu vurguladı. Bursa’ya yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta olan Endonezya’ya 60’a yakın Bursalı firmanın ihracat yaptığını dile getiren Ali Uğur, “Ülkemizin ilk OSB’sinin kurulduğu Bursa, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10’unu tek başına yapan bir şehir. Dünyanın 121 ülkesinden fazla ihracat yapan kentimiz ile Endonezya arasında ticari ilişkilerin artmasını istiyoruz” dedi.

“Bursa’nın dünya ligindeki konumunu güçlendiriyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursalı firmaların ihracat odaklı büyümesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Şenocak, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında geçen Temmuz ayında 30 kişilik makine sektörü temsilcisinin Endonezya’ya gittiğini hatırlattı. Endonezya’nın nüfus yoğunluğu ve gelişen ekonomileriyle cazip bir ihracat pazarı olma potansiyeli taşıdığını kaydeden Şenocak, “Hedefimiz yakın coğrafyamızın yanı sıra farklı pazarlarda da Bursalı firmalarımızın varlığını güçlendirmek.” dedi.

17 binden fazla adadan oluşan ülke

Endonezya Başkonsolosu Herry Sudradjat, dünyanın en kalabalık 4. nüfusuna sahip Endonezya’nın 17 binden fazla adadan oluşan bir ülke olduğunu dile getirdi. Endonezya’nın zengin doğal kaynaklara ve disiplinli bir mali politikaya sahip olduğunu söyleyen Sudradjat, “Endonezya Güneydoğu Asya'daki en büyük ekonomisi konumunda” şeklinde konuştu. Başkonsolos Sudradjat, Endonezya'nın başkentinin değiştirilerek, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletinde bir bölgeye kurulacağını ifade etti. Sudradjat, “Bu süreç yaklaşık 10 yıl sürecek. Sıfırdan bir başkent kurulacak. Yeni başkentte yoğun bir şehirleşme atağı olacak. Bu süreçte Bursalı firmalarımızı yatırım için ülkemize bekliyoruz. Karşılıklı ticaret heyetleriyle iki ülke arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirebiliriz” değerlendirmesini yaptı.