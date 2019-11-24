Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlıyor

24 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - EPS Sanayi Derneği’nin (EPSDER), İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirdiği buluşmada, yalıtım ve mantolama sektörü temsilcileriyle, müteahhitler bir araya geldi. EPSDER’in İMSİAD işbirliğiyle Bursa’da düzenlediği buluşmaya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İMSAD Başkanı Mustafa Andıç, EPSDER Başkanı Erdem Ateş’in yanı sıra yalıtım ve mantolama ile inşaat sektörü temsilcileri geniş katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan EPSDER Başkanı Erdem Ateş, “Düzenlediğimiz bu tarz etkinliklerin, sektör paydaşlarının bir araya gelmelerini, birbirlerini daha iyi tanımalarını, anlamalarını, sektör hakkındaki en güncel bilgilerin ve mevzuatların karşılıklı görüşülmesiyle, bu bilgilerin yönetmeliklere uygun biçimde sahaya yansıması açısından hayati önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

Enerji Kimlik Belgesi’nin 1 Ocak 2020’den itibaren zorunlu hale geleceğine dikkat çeken Ateş, “Sektör paydaşları olarak elimizden geleni yapmalı ve ülke menfaatleri doğrultusunda sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz. EPSDER olarak paydaşlarımızdan beklentilerimiz, EPS sektörüne, ürünlerine ve uygulamalarına yönelik olarak sahada karşılaştığınız mevzuatların farklı yorumlanması ve uygulanması gibi durumları, her türlü sorun ve görüşlerinizi derneğimizle iletişime geçerek bizlere aktarmanızdır. Bugün sizlere EPS’nin yapı alanındaki en yaygın kullanım alanı olan ısı yalıtımı ve özellikle mantolama üzerine bilgiler vereceğiz” diye konuştu.

Andıç’tan inşaat sektöründe yerli ürün kullanımı vurgusu

Toplumda, yalıtımın ve binaların enerji verimliliği konusunda son 15 yılda önemli bir bilinç oluştuğuna işaret eden İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç da 1 Ocak 2020’de zorunlu hale gelecek EKB sayesinde, sektörün ve vatandaşların enerji verimliliğinin öneminin daha da farkına varacağına inandıklarını söyledi. “Yalıtımın önemine dikkat etmelerinin yanında müteahhitlerimizden istirhamımız, yerli ürün kullanımına da özen göstermelidir” diyen Andıç, şöyle konuştu: “İMSİAD olarak önemle üzerinde durduğumuz konuların başında yerli ürün kullanımı geliyor. Son yıllarda yerli inşaat sanayimizin geldiği nokta itibarıyla ‘İnşaat söz konusu olduğunda ülkemiz kendi kendine yeter’ şiarımızı burada vurgulamak isteriz. Ayrıca yalıtımsız, sağlıksız binalar yapmak; israfa ve ülkemizin enerji ithalatının ve dolayısıyla da bütçe açığımızın artmasına sebep olmaktadır. Çünkü ülkemizde nihai enerji tüketiminin yüzde 35’i konut ve ticari/kamu binalarında kullanılıyor. Bu yüzde 35’lik dilimin de yaklaşık yüzde 77’si ısıtma, sıcak su temini ve soğutmada kullanılıyor. Bu anlamda, ülkemizin enerji ithalatının ve dolayısıyla da bütçe açığımızın azaltılabilmesi için, inşaat sektörü doğru yalıtım yaparak, tarihi bir sorumluluğu da yerine getirmiş olacaktır.”

Demir, tasarrufun önemine dikkat çekti

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de yalıtımın önemine dikkat çekerek, “Giderek artan enerji ihtiyacımızı karşılamak için tasarruf yapmaya yönelmeliyiz. Gelişmiş ülkelerde ortaya konan enerji verimliliği kararlarıyla, tüketilen enerjide çok büyük tasarruf sağlanıyor. Binalarda tüketilen enerji toplam tüketilen enerjinin içinde yüzde 35’lik bir birim oluşturmaktadır. Türkiye, enerjide maalesef dışa bağımlıdır. Binaların ısıtma, soğutma ve havalandırmaya harcadığı enerji yüzde 60’ların üzerinde. Ancak, doğru bir ısı yalıtım yapıldığında yüzde 50 enerji verimliliği elde edilmesiyle milyarlarca dolarlık enerji tasarrufu sağlanabilir” şeklinde konuştu.