“Enerji tasarrufu ile 7 milyar dolar kazanılabilir”

26 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Enerji Uzmanlık Grubu tarafından düzenlenen “Enerjide Doğru Bilinen Yanlışlar-Başarısızlıklar” Konulu Panel Uludağ İhracatçı Birlikleri Salonu’nda düzenlendi. Makine Yüksek Mühendisi Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, insanın olduğu yerde hatanın da kaçınılmaz olduğunu belirterek, enerji verimlilik ve tasarruf çalışmalarında da bunu sıklıkla gördüklerini söyledi. Ünlü, Türkiye’de sanayinin enerjinin yüzde 32.5’ini tükettiğini ifade ederek, “Bizim sanayimiz orta yaşlı bir sanayi tasarruf potansiyelimiz yüzde 8 ile 44 arasında. Bu da yaklaşık 7 milyar dolar yapıyor” dedi.

Ünlü, enerjinin yüzde 75’inin ithal edildiğini de hatırlatarak, bu kazancın anlamının daha da büyüdüğünü söyledi. Hatalardan ders alınması gerektiğini de ifade eden Ünlü, enerji projelerinde yapılan hataları da sıraladı. Enerji verimliliğinde öteleme maliyetlerinin finans maliyetinden daha fazla olduğunu ifade eden Ünlü, enerji verimliliğine ilişkin raporları okumak yerine resimlerine bakıldığını söyledi. Ünlü, “Ucuzu tercih edip verimlilik değerlerini gözardı ediyoruz. Bu da daha pahalı bir durum karşımıza çıkarıyor. Bütçeye ve ihtiyaçlarımıza değil ne kadar ucuza aldığımıza bakıyoruz. Satıcı raporlarına fazla rağbet ediyoruz, ihtiyacımız olmayan ölçeklerde ürünler ve sistemler kuruyoruz” diye konuştu. Tüketicilere yönelik tavsiye de veren Ünlü, yaz günleri klimaların en düşük ayara alınmasının hızlı soğutma sağlamayacağını, kombilerin de sadece akşam eve gelince yakılmasının yanlış olduğunu ifade etti.

“Hedeflere ulaşılamıyor...”

BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Üyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, “Enerjide verimliliği elde etmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını ifade ederek, “Avustralya’da bir enerji danışmanlık şirketi incelediği enerji projelerinin yüzde 70’inin öngörülen hedeflere ulaşamadığını, yani başarısız olduğunu tespit etmiş” dedi.

Prof. Dr. Etemoğlu, hata nedenlerini “Enerji temel seviyesinin (baseline) bilinmemesinden kaynaklanan hatalar, kusurlu bir düşünceye veya yanlış sebebe dayanan proje kararı, proje sonrası doğrulama imkanının olmadığı durumlar, tedarikçinin oluşturduğu hatalar” olarak sıraladı. Kötü uygulama nedenleri hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Etemoğlu, tüm enerji projeleri için, temel enerji seviyenin tespiti, tasarruf miktarı/verimlilik artışı hesabı, tasarım, imalat ve doğrulama çalışması, işletme, bakım ve izleme prosedürlerinin belirlenmesi ve ölçüm ve doğrulama işlemlerinin sürekli olarak göz önünde olması ve her bir adım için, kriter, kanıt, değerlendirme yöntemi ve yorum ögelerini içeren bir değerlendirme yönteminin kullanılmasını önerdi.

BUSİAD Enerji Grubu Üyesi Nizamettin Aypak ise enerji projelerinde yapılan hataları proje hazırlanma aşamasındaki beş ana maddede gerçekleştiğini söyledi. Aypak, proje hazırlık aşamasındaki 5 maddeyi, genel tüketim ölçümlerinin yapılması, fayda olasılığı en yüksek alanların seçilmesi, kayıpların araştırılması ve ölçümlenmesi, uygulama teknolojisinin belirlenmesi ve yatırım geri dönüşünün hesaplanması başlıklarının altında gerekli inceleme, planlama ve ölçümlerin yapılmamasının istenilen sonuçlara ulaşılamamasını getirdiğini ifade etti. Enerji Uzmanlık Grubu Lideri İsmail Önol da, sanayide karşılaşılan enerji proje hatalarına ilişkin somut örnekler verdi.

Panelin ardından katılımcılara adlarına BUSİAD'ın Çağdaş Eğitim Kooperatifi “Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına yaptığı bağış sertifikası sunuldu.