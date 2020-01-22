“Enerji yönetimiyle tasarruf mümkün”

22 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Seminerde, 5 Basamaklı Enerji Yönetimi hakkında bilgi veren, BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Üyesi Makine Mühendisi Nizamettin Aypak, bu sistemin 1990’larda Japonya’da sürekli iyileştirmenin, enerjiye uygulanmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Aypak, 10 yıldır da Türkiye’de otomotiv ana ve yan sanayide bu uygulamanın gerçekleştirildiğini kaydeden Aypak, ilk beş yılın sonuçlarına göre yüzde 30 enerji tüketiminde iyileştirme yaşandığını söyledi. Aypak, 5 basamaklı enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılması, sera gazı salınımının düşürülmesi ve yasal zorunluluklar nedeniyle baş vurulduğunu söyledi.

Aypak, 5 basamaklı enerji yönetiminin basamaklarını da şöyle sıraladı: “Önce dar bir alanda uygulama alanı seçilir, ardından bu alan için inceleme, ölçme ve izleme yapılır, bunun sonucunda kayıplar bulunur, bulunan kayıplar önlenir ve yapılan süreçlerle ilgili bilgi standartlaşması sağlanır. Bu beş adım tamamlandıktan sonra y sürekli iyileştirme çerçevesinde yeni bir uygulama alanıyla yola devam edilir” dedi. Aypak, enerjide 4 noktada çözüm üretilebileceğini de ifade ederek, “Bunlar, tüketimde, dağıtımda, dönüşümde ve enerji temininde kayıpları önleyecek ve verimliliği artıracak çözümler” dedi.