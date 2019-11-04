“Enerji zamlarını Ekim’de gördük”

04 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Eylül ayında 0.99 olan enflasyon rakamının, Ekim ayında yüzde 2’ye çıktığını hatırlatarak, enerji zamlarının Ekim ayı verilerinde ortaya çıkacağını söylediklerini ve bekledikleri gibi olduğunu kaydetti. Türkay, “Yıllık bazda enflasyonun yüzde 8.55 çıkması sevindirici bir durum. Ancak doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar olmasaydı, rakam daha da düşük çıkabilirdi. Enflasyonun düşük çıkması elbette sevindirici. Ancak, bu düşüşün bir durgunluğun habercisi olmamasını diliyorum” diye konuştu.

Türkay, kurak geçen bir dönem yaşadıklarını bunun tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin olmasından ve enflasyonun tekrar iki basamaklı hanelere çıkmasından endişe ettiklerini de ifade ederek, “Bilindiği gibi enflasyon sepetinin yüzde 23’ünü gıda maddeleri oluşturuyor. Gıdada yaşanacak bir üretim düşüşü, enflasyonu kontrol etmemizi de zorlaştırır. Bu durum için bugünden tedbir alınmalı” dedi.

Türkay, yılsonu enflasyonun yüzde 10’un altında çıkmasının, üretimin artması şartıyla, 2020 yılının bir çıkış yılı olarak değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu da vurguladı.