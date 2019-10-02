“Enflasyon hedefi yüzde 12, zam yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz”

02 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, “Yılsonu enflasyonu yüzde 12 öngörülüyor. Gelecek yıldan itibaren de yüzde 5’lik büyüme hedefi var. İşsizlik yüzde 12’lerin altına çekilecek deniliyor. Ancak aradan saatler geçmişken elektriğe yüzde 14.9 zam geliyor. Bunu üretenler olarak telafi etmemiz, çok istememize rağmen kolay olmayacak” dedi.

Türkay, sanayicinin 3 temel maliyetine işaret ederek şunları söyledi, “Hammadde fiyatını belirleyemiyoruz. Enerji maliyeti aldı başını gitti. Bir tek, işçilik maliyeti kaldı elimizde. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücünün kaybına neden oluyor. Üretim giderek zorlaşıyor. Acil olarak sanayicinin enerji giderini düşürmenin yolu bulunmalı. Sanayiciler olarak tüm bu zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” Türkay, açıklanan ekonomik hedeflere ulaşmayı, en çok isteyenler arasında sanayicilerin olduğunu ancak hedeflere ulaşmak için yapılanların da buna uygun olması gerektiğini ifade etti.

Türkay, son iki ayda elektrik ve doğal gaza yüzde 32 zam geldiğini hatırlatarak, “Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak” diye konuştu.