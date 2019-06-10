Enflasyona tarla freni

10 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, “Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyon sepetinin yüzde 23.29’unu oluşturuyor. Kış döneminde artan gıda fiyatları enflasyonu da coşturmuştu. Artık Türkiye'nin verimli arazilerinde, erken hasatlar başladı ve gıda enflasyonu da düşüşe geçti” dedi.

Türkay şöyle devam etti:

“Geçen ay yıllık 31.86 olan gıdadaki enflasyon, bu ay yüzde 28.44'e düştü. Bu da genel enflasyonda son aylarda yüzde 1'in üzerindeki artışın, yavaşlamasını sağladı. Enflasyon, Nisan'da aylık enflasyon 1.69, yıllık 19.50 iken, Mayıs ayında aylık 0.95, yıllık 18.71' indi. Artık tarlalardan, bahçelerden daha çok ürün geldikçe ve iç-dış politikada önemli negatif girdiler olmazsa yaz sonu enflasyonun biraz daha düşmesini bekliyoruz.”

Türkay, yaşanan enflasyon artışına ekonomik çok sayıda gerekçesi olmasına karşın, son aylarda tarıma destek verilmesi gerekliliğini ortaya koyması açısından, bu rakamlardan önemli bir ders çıkarılması gerektiğini de ifade etti. Türkay, enerji ihtiyacının da azalacağı yaz döneminin sıkışıklıktan çıkmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini de söyledi.