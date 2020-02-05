Enflasyonda bulgur, makarna, peynir ve çaya dikkat edilmeli

05 Şubat 2020

ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Güçlendirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 2020 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

2020 yılına beklentilerin üzerinde bir enflasyonla başlandığını belirten Başkan Çetin, Merkez Bankası tarafından yıl sonunda hedeflenen tek haneli enflasyon için para ve maliye politikasında disiplinin önemine dikkat çekti.

-Bulgur, makarna ve peynire dikkat

2020 Ocak ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,35, Yİ-ÜFE’de yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 olarak gerçekleştiğini ifade eden Davut Çetin, şunları kaydetti.

''Ocak ayında yüzde 1.35 oranındaki aylık enflasyonun 1 puanı gıda grubundan gelmektedir. Gıda grubunda, özellikle taze meyve ve sebzede iklim koşullarına bağlı mevsimlik enflasyon yükselişi beklediğimiz bir durumdu. Örtüaltı ürünlerin enflasyonu yükseltici etkisi Mart ayından itibaren yerini olumlu bir etkiye bırakacaktır. Ayrıca, sebze ve meyvede fiyatların geçen yılın altında kaldığına da dikkat edilmelidir. Nitekim taze sebze ve meyvede aylık enflasyon yüzde 20 iken, yıllık enflasyon eksi yüzde 4.5 olarak gerçekleşmiştir. Gıda enflasyonunda asıl dikkat edilmesi gereken yer, yıllık enflasyonun yüzde 23 - 30 arasında gerçekleştiği bulgur, makarna, peynir, çay gibi ürünlerdir.''

Ocak ayı enflasyon rakamlarının otomobil, uçak biletleri ve köprü geçiş ücretlerindeki artışlarla birlikte yükseldiğini ifade eden Çetin üretici fiyatlarında artış eğilimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Davut Çetin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

''Enflasyonda dikkat çekici diğer önemli gelişme üretici fiyatlarındaki artış eğilimidir. Üretici enflasyonunda sırasıyla gıda, demir-çelik, enerji, tekstil, otomotiv fiyat artışları etkili olmuştur. Aylık enflasyon madencilik sektöründe yüzde 12,76, imalat sanayinde yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 13,07 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığında 2020 yılında beklentilerin üzerinde bir enflasyonla başlamış bulunuyoruz. Tek haneli enflasyon için para ve maliye politikasında disiplinin gerekli olduğu görülmektedir. 2020 yılında Çin ekonomisindeki ve dış politikadaki gelişmeler de makro ekonomi üzerinde etkili olacaktır. Bu koşulların ülkemiz için olumlu olmasını diliyorum.''

ATSO Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz enflasyonunda aylıkta Türkiye’nin altında, yıllıkta üstünde olduğunu bildirdi.