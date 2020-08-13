Erciyes Dağı, 2’nci Davos olmaya hazırlanıyor

13 Ağustos 2020

HİLAL SÖNMEZ - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Master Planı ile birlikte devreye aldığı 200 milyon Euro’luk yatırımla turizme kazandırılan Erciyes Dağı’nın kongre turizminde dünya çapında bir marka olması hedefleniyor.

Erciyes Dağı’nın hem kış hem de yaz turizminde önemli bir merkez haline gelebilmesi için doğru, planlı ve sürdürülebilir bir turizm politikasını benimsediklerini ifade eden Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes, uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline geldi. Kışın kar sporlarının yanında yazın da spor ve doğa turizmine yönelik bisiklet, atletizm, güreş, maraton, voleybol, futbol yüksek irtifa antrenman kampı gibi pek çok spor aktivitesine imkân sunuyoruz” dedi.

Erciyes’in ayrıca, zirve tırmanışı, yürüyüş, çadır-karavan kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli dağ ve tabiat sporları ile insanların fiziki, mental ve ruh sağlığına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütüldüğü en iyi destinasyon olarak öne çıktığını kaydeden Cıngı, “Erciyes’te turizmi yılın 12 ayına yaymak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin dünya ölçeğinde büyük başarılar yakaladığı kongre turizminde Erciyes’i dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedefl iyoruz. Kongre turizmi ile ilgili hazırlanmış projelerimiz var. 3 bin kişilik çok fonksiyonlu kongre merkezimizi ilerleyen zamanlarda Erciyes’e kazandırdığımızda, 2 bin 200 metrede kongre turizmi daha farklı bir boyut kazanacak” diye konuştu.

“Dağ, kongre turizmi için avantajlı”



Kongre turizmi için gerekli alt ve üstyapının tamamlandığı Erciyes’te halihazırda kongre, konferans, forum, sempozyum, seminer, workshop, panel ve zirve gibi çeşitli organizasyonlar yapılıyor. Bugüne kadar yapılan organizasyonların kongre turizmi için tecrübe kazandırdığını dile getiren Dr. Murat Cahid Cıngı, dağın uluslararası havaalanına 20, şehir merkezine 15 dakikalık mesafede ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek olmasının kongre turizmi için çok büyük avantaj sağladığını dile getirdi. Cıngı, şöyle devam etti: “Güneydeki otellere nazaran dağlar, hem yer bulabilme hem de fi yatta kongre turizmi için alternatif sunuyor. Erciyes Dağı’ndaki otel yatırımlarının tamamlanması ve sosyo-turistik mekanların artması ile birlikte ulusal ve uluslararası kongrelere ve toplantı organizasyonlarına daha fazla ev sahipliği yaparak kış turizminde yakaladığımız global tanınırlığı kongre turizminde de göstereceğimize ve dünyanın ikinci Davos’u olacağımıza inanıyorum.”