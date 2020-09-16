Erciyes Dağı ve Koramaz Vadisi Karavan Park listesine eklendi

16 Eylül 2020

KAYSERİ-DÜNYA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), daha önce Türkiye’yi keşfetmemiş yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için başlattığı Karavan Park Projesi için Kayseri’den Erciyes Dağı, Hörmetçi ve Koramaz Vadisi önerildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın destekleriyle hayata geçirilen projeyi, MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Karavan Turizmi Çalışma Grubu Başkanı Ümit Hotaman koordine ediyor.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Mehmet Kütahneci, “MÜSİAD olarak, Türkiye’nin turizm potansiyelini tamamıyla açığa çıkararak, dünyanın her noktasından turistin ilgisini ülkemize çekebilmek adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz” dedi. Bu çalışmalar kapsamında, dünyada yükselen bir trendle, önemli turizm yöntemlerinden biri olarak öne çıkan karavan turizmini ülkemizde yaygınlaştırmak ve karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye’yi ve Kayseri’yi eklemelerini sağlamak amacıyla Karavan Park Projesi’ni geliştirdiklerini söyleyen Kütahneci, Karavan Park Projesiyle günlük ortalama 200 dolar harcayan 6 milyon turisti ülkemizde ağırlamayı hedefl ediklerini belirtti. Kütahneci, “Kayseri’de ise Erciyes Dağı, Hörmetçi ve Koramaz Vadisi önerildi. Karavan Park projesiyle, Türkiye genelinde belirlenecek 90 noktaya karavancılar için park alanları kurularak rotalar oluşturulabilecek” diye konuştu.