Erciyes 'kültür kayağı' destinasyonu ile Kapadokya'ya bağlanacak

05 Ekim 2017

Erciyes'te, Kayseri ve Kapadokya'yı içine alan 'kültür kayağı' adı altında yeni bir destinasyon oluşturuluyor. Destinasyon planları kapsamında öncelikle Erciyes'te yatak kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Erciyes Master Planı' dahilinde 2005 yılında başlayan Erciyes Turizm Merkezi Projesi, 350 milyon euro'yu bulan yatırım tutarı ile bölgeyi öne çıkaracak.

Kayseri'de dört mevsim turizmi yaşatmak istediklerinin altını çizen Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugüne kadar gerçekleştirilen projelere 170 milyon euroluk kaynak aktarıldığını kaydetti. Ayrıca jeotermal turizmi için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cıngı, Erciyes'i yılın her ayı hizmet verecek bir turizm merkezi haline getireceklerini iletti. Cıngı , "Erciyes Turizm Master Planı; Erciyes, Kayseri ve Kapadokya'yı içine alan üç ayaklı bir turizm potansiyeli üzerine kuruldu. Erciyes'in yıldızı her yıl biraz daha parlıyor. Kapı komşumuz Kapadokya da kendine özgü bir turizm cenneti. Dolayısıyla Erciyes'te, Kayseri ve Kapadokya'yı içine alan, 'kültür kayağı' adı altında bir destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle Erciyes'te yatak kapasitesinin artması bölge turizminin gelişmesi bakımından kritik önem taşıyor" diye konuştu.

Kar garantili kayak merkezi

Erciyes'i yılın 12 ayı kullanmak istediklerinin altını çizen Murat Cahid Cıngı, bunun için termal sıcak su sondaj çalışması başlattıklarını hatırlattı. MTA'nın raporu doğrultusunda 2 bin 200 metre derinlikte sıcak su olabileceğinin belirtildiği bilgisini veren Cıngı, "İhtimali en yüksek yerde sondaja başladık. Bugün itibariyle 900 metreler civarına ulaşıldı. Bu yılın sonuna kadar gereken derinliğe ulaşılmasını öngörüyoruz" dedi. Öte yandan, Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi için kapsamlı bir proje hazırladıklarını açıklayan Cıngı, "Bu tesis futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlarda kamp yapmak isteyen takımların tercih edecekleri bir kamp merkezi olacak" dedi.

Master plan sayesinde Erciyes'in üç tarafından da istifade etmeye başladıklarını sözlerine ekleyen Cıngı, üç taraftan gelen kayakçıları birleştirecek bir pist altyapısı oluşturduklarını iletti. 2001 yılından itibaren yapılan çalışmalarını meyvesini topladıklarını bildiren Cıngı, şöyle devam etti:

"2011-2012 kış sezonunda yeni bir Erciyes doğdu. Şu anda 13 bin 750 metre uzunluğunda mekanik tesisler var. Bu da dünya sıralamasına girecek bir uzunluk. Ayrıca 102 kilometrelik bir kayak pistimiz var. Develi kapıdan Hacılar kapıya kadar dağın her yerinde pistler mevcut. Ayrıca 154 suni kar makinemiz var. Suni karlama için yaklaşık 20 milyon euro'luk yatırım yaptık. Bizim gibi suni kar üretme teçhizatına sahip merkezlere yabancılar tarafından 'kar garantili kayak merkezi' adı veriliyor. Yabancılar açısından bu çok önemli bir unsur. Bu tesisler olmadığı takdirde uluslararası müsabakalar da verilmiyor." Cıngı, Erciyes'te bulunan 10 Otel ve 1.450 yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini, 2023 itibariyle 18 adet yeni otelin tamamlanmasıyla yatak kapasitesinin 6 bini bulacağını sözlerine ekledi.

Moskova-Kayseri uçak seferleri başlayacak

Öte yandan, Erciyes'te düzenlenen uluslararası müsabakaların Erciyes'in markalaşmasına katkı sağladığını anlatan Murat Cahid Cıngı, şunları kaydetti: "Dünya Snowboard Şampiyonası'nı burada yapmak için çalışıyoruz. Buna ilave Erciyes'in yurtdışında tanıtılması için ilk olarak Rusya pazarına açıldık. Rus seyahat acenteleri, Rusya'dan bu yıl Kayseri Erciyes'e gelecek olan turistlere Erciyes paketini satmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar Coral Travel tarafından Moskova-Kayseri arasında charter uçuşları başlayacak."