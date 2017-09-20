Erciyes Teknopark’tan Kapadokya IP Günleri

20 Eylül 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl ikincisi kez Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property-Fikri Haklar) çalıştayı düzenlendi. Etkinliğe 18 farklı teknoloji transfer ofisinden 32 fikri mülkiyet hakları profesyonelinin yanı sıra Türk Patent, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), ÜSİMP (Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezleri Platformu), Patent Ofisleri, Hukuk Büroları ve Araştırma merkezlerinden toplam 60 kişi katılım sağladı. Konferansta, Türkiye’nin fikri mülkiyet alanındaki sorunları irdelenip iyi uygulama örnekleri anlatıldı.

Erciyes Teknopark olarak, fikri mülkiyet hakları konusundaki bilinci yaygınlaştırarak, sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına katkı sağlayarak, inovasyona dayalı ekonomik gelişime katkıda bulunmak adına çalışmalarına ara vermeden sürdüreceklerini ifade eden Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık, “Ülkemiz için fikri mülkiyet hakları kavramının yeni olduğunu göz önünde bulundurarak, geleneksel hale gelmeye başlayan Kapadokya IP Günleri etkinliği ile yaşanan bilgi karmaşasının giderilerek fikri haklar ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunabilmeyi hedefliyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikte teknoloji transferinin temeli olan fikri/sınai mülkiyet hakları konuları ele alındı. 6769 sayılı yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yenilikler TTO’lar açısından değerlendirildi. Düzenlenen bu etkinlik sonrasında oluşturulan rapor ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak” dedi.