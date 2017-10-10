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Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları için tanıtım atağı başlatılıyor

Geniş yolları ve uzun mesafeli bisiklet parkurları ile yüksek irtifada bisiklet takımlarına en iyi rota imkânları sunan Erciyes, dünya çapında sportif kamp merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları için tanıtım atağı başlatılıyor
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Erciyes AŞ iş birliği ile Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kamplarının uluslararası camiada tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. Geniş yolları ve uzun mesafeli bisiklet parkurları ile yüksek irtifada bisiklet takımlarına en iyi rota imkânları sunan Erciyes, dünya çapında sportif kamp merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Mükemmel konumu ve güçlü altyapısıyla farklı spor dallarına alternatif imkânlar sunan Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları, profesyonel bisiklet takımlarının vazgeçilmezi haline getiriliyor. İmza törenine Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.

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