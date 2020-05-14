Erdemli Belediyesi, çiftçi ve esnafa e-ticaret desteği sağlayacak

14 Mayıs 2020

MERSİN- Erdemli Belediyesi, ilçedeki e-ticaret altyapısının geliştirilmesi, üretici ve esnafların doğrudan son tüketiciye ulaşıp aracı firmaların ortadan kaldırılması ve ulusal ve uluslararası dijital pazarlarda ilçedeki üreticilerin var olması amacıyla başlattığı projede ilçede kayıtlı tüm esnaf ve tarım üreticilerine ücretsiz web sitesi hediye edecek. Proje kapsamında başvurular alındıktan sonra ayrıca e-ticarette temel kavramlar, kategorizasyon, son tüketiciye direkt ulaşım yöntemleri, lojistik altyapı, e-fatura ve müşteri ilişkileri konuları ile ilgili katılımcılara video eğitim verilerek projenin sürekliliği sağlanacak.

İlçedeki e-ticaret altyapısının geliştirilmesi ile özellikle tarımsal üretimde Erdemli’nin sahip olduğu katma değeri daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Erdemli Belediye Bakanı Mükerrem Tollu, “Dijital dönüşümün günümüzdeki önemi, ticaret yöntemlerinin teknolojiyle paralel olarak dönüşmesi, tüm markalar ve kurumsal yapılar için globalleşme zorunluluğunu doğurdu. Bu durum sektörde var olacak olan firmaların sadece yenilikçi ve ilk olmalarıyla mümkün olabilir” diye belirtti.

Proje kapsamında ön başvuruların Whats App iletişim hattı 0542 527 05 02 numaralı hat üzerinden alınmaya başlandığını, vergi levhası ve tarım üretici belgesi olan tüm vatandaşların projeye katılabildiğini belirten Başkan Tollu, “Kendi başarı hikayelerini yazmak isteyen esnafımız ve üreticilerimiz doğru bir matematik ile e-ticarette başarıyı kolayca yakalayacak. Erdemli Belediyesi, web sitelerini değerli hemşerilerine, Erdemli'ye kattıklarına nacizane bir karşılık olarak hediye ediyor ve ticaret deneyimleri sürecine de destek olacak. Bu süreçte birlikte ve yenilikçi çalışmalara başlayan hemşerilerimiz ile birlikte yeni Dijital Belediyecilik anlayışıyla, yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.