"Ergonomik ofis mobilyasında geniş bir ürün gamımız var"

21 Ekim 2017

KAYSERİ - Ofis mobilyaları alanında önemli markaların distribütörlüğünü yapan Yargı Mobilya, Türkiye ve Avrupa'nın ergonomik ve nitelikli ofis mobilyalarını satış mağazasında müşterilere sunuyor. Hem proje bazlı hem de perakende hizmet sağlayan firma, ürünlerini yurtdışına da satıyor. Ofis çalışanları için en ideal ürünleri, uluslararası standartlarda müşterilerine sunduklarını söyleyen firma ortağı Mehmet Emin Yılmaz, "Kayseri de yönetici makam koltuklarında sekiz yıl garanti verebilen tek firmayız" dedi.

Sektöre 2010 yılından beri hizmet verdiklerini anlatan Mehmet Emin Yılmaz, "Bin 500 metrekarelik mağazamızda yönetici, personel, bekleme, sofa/ lounge, konferans, sinema, kafe/ bar koltukları, çalışma masaları, toplantı masaları, ahşap makam masa takımları ve depolama sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Proje bazlı çalışıyoruz. Ayrıca perakende satış hizmeti de veriyoruz" diye konuştu.

Mevcut ürün gamını müşteri talepleri doğrultusunda genişletebileceklerini ifade eden Mehmet Emin Yılmaz, firma olarak, kaliteyi bir ilke haline getirerek, mağazalarında bulunan Bürosit, Grammer Office, TCC, Rapido, Uygul, Solenne, Masachi, Orfis ve Vizyon gibi farklı segmentlere hitap eden markaları, uygun fiyatlarla müşterilerine sunduklarını bildirdi. Satış ve satış sonrası hizmetlerini ise uzman personelleriyle, müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Ergonomik ve nitelikli ürün taleplerini mevcut ürün gamımızı daha da çeşitlendirerek, yeni dönemde de pazardan aldığımız payı büyütmek istiyoruz. Son olarak aralarından Almanya'nın da bulunduğu üç ülkeye düzenli olarak ihracat yaptığımızı da belirtmek isterim."