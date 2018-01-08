‘Erikli İyilik Fabrikası’, 2 bin öğrenciyi ağırladı

08 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA) - Erikli, fabrikasının kapılarını Bursalı öğrencilere açtı. Uludağ’ın zirvesindeki kaynaktan başlayan yolculuğunu “Erikli İyilik Fabrikası” projesi ile hikayeleştiren marka, Kestel ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında eğitim gören 2 bine yakın öğrenciyi ağırladı.

Erikli’nin öncü projeler hayata geçirmesini önemsediklerini söyleyen Erikli & Nestlé Waters Türkiye Kurumsal İletişim Şefi Başak Çavuş, “Erikli, doğanın iyiliğini ve canlılığını sahiplenen bir marka ve bu iyiliğin kaynağı da Bursa’daki fabrikamız; yani ‘Erikli iyilik Fabrikası’. Bu projeyi fabrikamızın ve Uludağ’ın zirvesinden gelen lezzetimizin hikâyesini tüketicilerimizle buluşturma ve suyun önemini bir kez daha anlatma hedefiyle hayata geçirdik. Hikâyemizi önce çocuklarla paylaşmak istedik ve fabrikamızın çevresindeki okulların öğrencilerini ağırladık” dedi.