Erkan Yağcı yeniden AKTOB başkanı seçildi
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) yönetim kurulu başkanlığına Erkan Yağcı yeniden seçildi.
AKTOB Olağan Genel Kurulu Antalya Concorde De Luxe Resort Hotel’de gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Başkanlık için mevcut başkan Erkan Yağcı ile AKTOB Genel Sekreteri Yeliz Gül Ege yarıştı.
Erkan Yağcı, genel kurulda yapılan seçimler sonucunda rakibine fark atarak 279 oyla yeniden başkan seçildi. Yeliz Gül Ege ise 113 oyda kaldı.
AKTOB’un yeni yönetim kurulunda Kaan Kavaloğlu, Ece Tonbul Kilit, Ramazan Kara, Mehmet Tümbül, Zafer Alkaya, Hasan Ali Ceylan, Selçuk Akıltopu, Fikret Demirtürk, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Ahmet Eğritaş, Murat Kalaycı ve Nihat Vural yer aldı.
Denetim Kurulu üyeliklerine de Süleyman Güneş, Ali Şahin ve Nevzat Erol seçildi.
Türkiye Otelciler Birliği Federasyonu (TÜROFED) genel kurulu da 21 Aralık 2019 pazar günü gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Osman Ayık’ın yeniden aday olmadığı genel kurulda Sururi Çorabatır adaylığını açıkladı.