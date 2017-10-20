Ersan Madeni Eşya, özel ürünlerle ihracatını artıracak

20 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Kayseri Serbest Bölge’ye taşınarak ihracatta atılım hamlesi yapan Ersan Madeni Eşya, butik bir üretim anlayışıyla ürettiği ürünlerini 20 ülkeye ihraç ediyor. Firma, orta vadede Almanya’nın Köln şehrindeki A&E Primus Betten Collection mağazası ile yurtdışında markalaşmayı hedefliyor. Üretim hayatına metal karyola üretim ile başlayan firma, artık modern karyola, başlık, katlanır somya, ranza,metal aksesuar, döşemeli karyolardan viscolu torba, yaylı yatak, hareketli ve hareketsiz foksiyonel elektrik motorlu boxsping yataklara kadar geniş bir ürün gamına sahip.

Ersan Madeni Eşya Genel Müdürü Aynur Erman, Kayseri Serbest Bölgesi’nin sağladığı avantajları kullandıklarını belirterek, “Almanya’nın Köln şehrinde geçtiğimiz yıllarda açtığımız A&E Primus Betten Collection mağazamızda, hedef pazarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Avrupa’da boxspring sektörüne yön veren firmalardan biri haline geldik” diye konuştu.

Ar-Ge odaklı rekabetçi yapıları sayesinde yeni tasarımları müşteri istekleriyle bir araya getirdiklerinin altını çizen Aynur Erman, “Teknolojiyi ürünlerimizle birleştirip müşterinin taleplerini karşılayan ürünler yapıyoruz. Örneğin; cep telefonu ile kumanda edilebilen elektirikli mekanizmalı bazalarımızı yeni sezonda piyasaya sunacağız. Öte yandan metal karyola, baza ,başlık ve aksesuarları konusunda tam entegre olan tesislerimizde bu yıl yatak sektörüne yatırım yaparak ilerlemek istiyoruz” dedi.

Üretimin yüzde 10’unu doğrudan e-ticaret yoluyla iç pazara verdiklerinin altını çizen Aynur Erman, ihracatın cirodan yüzde 90 pay aldığını iletti. 2016 yılı içinde ihracat halkalarına Amerika, Ortadoğu ve Afrika ülkelerini eklediklerine işaret eden Erman, “Almanya’daki satış ofisimiz aracılığıyla ürünlerimizi Avrupa’ya gönderiyoruz. Ürünlerimizden metal grubu, metal demonte bazalar, başlıklar, karyolalar, mekanizmalar, elektrikli bazaların mekanizmaları Amerika ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor. Ayrıca Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde pazarımızı oluşturmak istiyoruz”dedi.