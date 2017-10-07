Ersan Madeni Eşya, yurtdışı pazarını büyütecek

07 Ekim 2017

Kayseri Serbest Bölgesi’ndeki tesisinde geniş bir yelpazede metal ev ürünleri imal eden Ersan Madeni Eşya, halen 20 ülkeye ihracat yapıyor. Yeni dönemde yurtdışında daha etkin faaliyet göstermeyi hedefleyen firma, katma değerli ürünler ile ihracat ağını genişletmek istiyor.

Entegre bir yapıda üretim yaptıklarını ifade eden Ersan Madeni Eşya Genel Müdürü Aynur Erman, "Kayseri Serbest Bölgesi’nin sağladığı avantajları lehimize çevirdik. Almanya’nın Köln şehrinde açtığımız A&E Primus Betten Collection mağazamızda, hedef pazarların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Katma değerli ürün ve tasarım ile yeni pazarlara girme çalışmalarının karşılığını alıyoruz. Ürettiğimiz, boxspring ve hareketli yataklarda Avrupa’da tercih edilen markalar arasında yer alıyoruz" diye konuştu.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Aynur Erman, "Ar-Ge departmanımız, sektördeki gelişmeleri takip ederek, yeni ürünler tasarlıyor. Yeni teknolojileri, ürünlerimize uyguluyoruz. Cep telefonu ile kumanda edilebilen elektirikli mekanizmalı bazalarımızı yeni dönemde pazara sunacağız. Öte yandan metal karyola, baza, başlık ve aksesuarları konusunda tam entegre tesislerimizde, bu yıl yatak sektörüne yatırım yaparak, iş hacmimizi artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni makine ve ekipmanlarımızı sonbahar kış sezonu için faaliyete geçireceğiz" dedi.

Ürünlerimiz daha çok Avrupa’da tercih ediliyor

Butik bir anlayışıyla ürettikleri ürünleri 20 ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Aynur Erman, "Üretimin yüzde 10’unu doğrudan ve e-ticaret yoluyla iç pazara veriyoruz. Mamullerimiz, daha çok Avrupa’da tercih ediliyor. 2016’da ihracat pazarlarımıza Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkelerini ekledik. Almanya’daki satış ofisimiz aracılığıyla ürünlerimizi Avrupa’ya gönderiyoruz. Ürünlerimizden metal grubu, metal demonte bazalar, başlıklar, karyolalar, mekanizmalar, elektrikli bazaların mekanizmaları Amerika ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor" diye konuştu. Mevut ürünlerinin yanı sıra yeni ürünleri de ihraç edeceklerini aktaran Erman, "Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde pazarımızı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Firmalarının 1966 yılında faaliywetlerine başladığını ilerleyen yıllarda ikinci kuşak yöneticilerin devreye girmesi ile Kayseri Serbest Bölge’ye taşındıklarını anlatan Aynur Erman, "Serbest bölgeye taşınmamız ile ihracat hamlesi başlattık. Firmamız, Avrupa’da pazar payını artırıyor.

Üretime metal karyola ile başlayan firmamız, gelinen noktada başlık, katlanır somya, ranza, metal aksesuar, döşemeli karyolardan viscolu torba, yaylı yatak, hareketli ve hareketsiz foksiyonel elektrik motorlu boxspring ile yelpazesini genişletti" diye konuştu. Erman, Almanya’nın Köln kentindeki A&E Primus Betten Collection mağazası ile yurtdışında markalaşmayı hedefledikelrini sözlerine ekledi.