Erteleme olmasaydı Muh-SGK uygulamaları bir ay içinde belli olacaktı

13 Şubat 2020

ASMO tarafından düzenlenen Muh-SGK Uygulamaları Eğitim Semineri Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhasebe ve mali müşavirleri yakından ilgilendiren Muhtasar Sigorta Prim Hizmet Bildirgesi (MUH-SGK) uygulamalarının 01 Mart 2020 tarihine ertelendiğini anımsattı. Bu ertelemenin daha önce yapılması gerektiğine dikkat çeken Çavdar, şöyle devam etti.

''Bu erteleme keşke daha önce yapılsaydı da hepimiz iş planlamamızı ona göre yapsaydık. Uygulamanın yapıldığı pilot illerde yaklaşık 30 bin beyanname verildi. Eğer erteleme olmasaydı sistemin altyapısının ve sonuçları bu ay içinde belli olacaktı. Meslektaşlar olarak talebimizin bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırılması, eğer kaldırılamıyorsa da, pilot illerdeki uygulamanın devam etmesi yönündedir. Çünkü sistemin altyapısını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milyon mükellefin sisteme girişinde çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz.''

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde yer alan prime esas kazanç ve süresi ile ilgili bir sorumluluğun özellikle Antalya gibi otellerin, pansiyonların ve tarımın çok olduğu bölgelerde çok ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çeken Çavdar, şunları kaydetti.

''Otellerde sezon başladığında çok fazla işçi alımları oluyor. İşçilerin her birinin prime esas kazançlarını, çalışması gereken süreleri ve asgari ücretten gösterilip daha yüksek maaş alan işçiler, meslek mensuplarımız tarafından tespit edilemez. Bunlar mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerekir.Meslek mensupları olarak sorumluluktan kaçınmıyoruz ama tespit edilemeyecek konularda da sorumluluğu meslek mensuplarına yüklemek yanlış.''

ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, seminerin yapılmasında emeği geçen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve SGK Antalya İl Başkanı Nejat Deniz'e teşekkür etti.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun da günümüzde bütün iş ve işlemlerin elektronik ortama geçtiğini, yeni gelişmelerle birlikte yeni süreçler yaşandığını ve bu süreçlerin herkesin ortak katkılarıyla daha az sorunlarla atlatabileceğini söyledi.

SGK Antalya İl Başkanı Nejat Deniz ise ''Ülkemizin iki önemli kurumunun ortak yaptığı bir proje sonucunda bir arada olduğumuzu, bu süreçte yaşanan zorluklar, meslek mensuplarının geri dönüşü ile düzeltilmeye çalışılıyor. Bu süreci en az sorunla atlatabilmek için bu seminerler faydalı olacak'' dedi.

TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan da, mesleğin elle defter tutma günlerinden elektronik ortamda beyan göndermeye geldiğini ve bu değişimin önüne kimsenin geçemeyeceğini belirtti.

TÜRMOB’un yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Arıkan, '' TÜRMOB ve Odaların en önemli görevi bu değişime meslek camiasını hazırlamaktır'' diye konuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Grup Başkanı İbrahim Atesş, GİB Şube Müdürü Mustafa Özbay , SGK İşveren Dairesi Şube Müdürü Kerem Değirmenci, SGK Uzmanı Sabri Bertan İnanöz ve Luca Koordinatörü SMMM Cenk İçer, MUH-SGK Uygulamalarının hem teknik hem altyapı hem de uygulama konularında ASMO üyelerine bilgi verdi.

ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, etkinliğe katkı verenlere plaket vererek onurlandırdı.