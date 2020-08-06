"Ertelenen vergi ve primlerin ödenmesinde kolaylık sağlansın"

06 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Kapasite kullanım oranları, ihracat rakamları ve PMI endeksini değerlendiren DSO Başkanı Müjdat Keçeci, toparlanmanın istikrara dönüşmesinin yatırımlara dönüşeceğini söyledi. Denizli’nin temmuz ayında bir önceki aya göre Bursa’nın ardından ihracatını en fazla artıran şehir olduğunu söyleyen Keçeci, “Pandemi süresince hızlı bir düşüş yaşanan ihracatta, sektörler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Kapasite kullanım oranlarında yaşanan artış bize ihracatta yaşanacak bu yükselişin sinyallerini vermişti. PMI endeksindeki yükselme de bu artışın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor” diye konuştu.

“İstikrarı koruyamazsak aynı noktalara düşeriz”

Keçeci, “Şayet sanayi bu şekilde 3-5 ay daha istikrarını korursa, yeni yatırımların ve dolayısıyla yeni istihdam olanaklarının da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ancak şu noktanın da altını çizmek gerekir ki, birtakım ödemelerin ötelendiği aylara geliyoruz. Özellikle Eylül-Ekim aylarına ötelenen vergi gibi kamusal yükümlülüklerin sanayiciden bir çırpıda alınmaması gerekiyor; aksi bir durum bu istikrara zarar verecektir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin en önemli sorununun istihdam olduğunu ifade eden Keçeci, “Türkiye’nin en önemli sorunu istihdam. İstihdamı artırmanın tek yolu da her zaman söylediğim gibi yeni yatırım. Bu dönemde sanayicinin önünün açılması gerekiyor. Mart-Nisan aylarında düşüş yaşadığımız parametrelerin yavaş yavaş geri gelmesi olumlu bir gelişme. Ancak bunu devam ettiremezsek, bu istikrarı koruyamazsak en ufak bir krizde aynı noktalara düşmemiz kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu. Keçeci, devlet tarafından desteklenen başat sektörlerin pandemi sürecindeki desteklerin çoğundan yararlanamamasına rağmen Denizli’nin ihracatta ulaştığı rakamların yadsınamayacağını vurguladı.