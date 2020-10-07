ERÜ İletişim Fakültesi, öğrenci ve medya çalışanlarını buluşturacak

07 Ekim 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi, üniversite-özel sektör işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) işbirliğiyle “Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri” adı altında yarışma düzenleyen ERÜ İletişim Faültesi, hazırlanan organizasyonla öğrencileri ve medya çalışanlarını bir araya getirecek. ERÜ İletişim Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, KGC ile yapılacak işbirliklerine yönelik, önümüzdeki yıl içinde kısa film festivali ve uluslararası bir kongreyi de hayata geçirmeyi hedeflediklerini paylaştı.

ERÜ İletişim Fakültesi ve KGC işbirliğiyle düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yarışmanın, KGC’nin geleneksel olarak düzenlediği medya yarışmasıyla birlikte, her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde, iki ana kategori ve altı alt kategoride yapılacağı kaydedildi. ERÜ İletişim Fakültesi’ne kuruluşundan bu yana fiziki, teknik ve eğitim altyapısı noktasında destek olan hayırsever Süleyman Çetinsaya’nın ismini alan medya yarışmasının KGC işbirliğiyle markalaşması ve sürdürülmesinin hedeflendiği paylaşıldı. Kayseri’de çalışan sektör profesyonelleriyle, Kayseri’de medya alanında eğitim gören öğrencilerin yayınlanmış eserlerine açık olan yarışmanın bu yılki son başvuru tarihi 15 Ocak 2021. Yarışmanın bu yılki teması ise Şehir ve Medya konsepti çerçevesinde “kadın” olarak belirlendi.

Kısa film festivali ve uluslararası kongre yapılacak

ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile yazılı ve görsel basının temsilcilerini katıldığı toplantıda, yapılacak organizasyonun nitelikli medya üretimini teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın, Kayseri’deki medya mensupları ile geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sektörle işbirliğini önemsediklerini ve bu doğrultuda yeni projeleri hayata geçireceklerini de kaydeden Aydın, önümüzdeki yıl içinde kısa film festivali ve uluslararası bir kongreyi de yine KGC işbirliğiyle hayata geçirmeyi hedeflediklerini paylaştı.