ESGAZ, bu yıl dağıtıma 50 milyon lira yatırım yapacak

30 Mayıs 2020

ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk, Eskişehir’de ilk olarak 1996 yılında OSB’de başlayan doğal gaz kullanımın sonrasında konut ve ticari kullanım olarak tüm şehre yayıldığını aktardı. Öncesinde bu hizmetlerin BOTAŞ’a bağlı bir işletme müdürlüğü şeklinde yürütülürken sonrasında bu yapının A.Ş. haline getirilerek özelleştirme kapsamına alındığını ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildiğini aktaran Cantürk, 2004 yılında ise ESGAZ’ın Koloğlu Holding tarafından devralındığını ifade etti.

“İmarlı alan sınırları içinde olup, doğal gaz hizmetinden faydalanmayan hiçbir mahalle veya sokak yoktur”

“Eskişehir merkezinde imarlı alan sınırları içinde olup, doğal gaz hizmetinden faydalanmayan hiçbir mahalle veya sokak yoktur” diyen Cantürk, şunları kaydetti: “Şirketimize son dönemlerde sıkça imarı olmayan mahallerimizden doğal gaz yatırımı ile ilgili talepler gelmektedir. Şirketimizin mevzuat kapsamında hizmet götürmek zorunluluğu imarlı alanlardır. Ama şehrimizde imar olmadığı halde yoğun yapılaşma ve nüfusun olduğu ve şehrin artık içi sayılabilecek yerler mevcut. Bu tür yerleşim yerlerine de zaman zaman finansal imkanlar dahilinde yatırım yapılmaktadır.”

Cantürk, ilçelere yapılan doğal gaz alt yapı yatırımları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “2012 yılında Çifteler, Mahmudiye ilçelerimiz ile Seyitgazi ilçemizin Kırka mahallesi lisans alanımıza dahil edilmiştir.2015 yılında Alpu, Beylikova ve Sivrihisar ilçelerimiz hizmet götürme izni verildi. Son olarak 2019 yılında da Mihalıççık ilçemiz ile ilgili yetki alındı. Bu ilçelerimizden Çifteler, Mahmudiye, Kırka, Alpu ve Beylikova’daki tüm yatırımlarımız tamamlanmış olup bu ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız hali hazırda doğal gaz kullanmaktadırlar. Sivrihisar ilçemize de 2018 yılının sonunda gazı arzı sağlanmış olup, halen yatırımlarımız devam etmektedir. Son olarak lisans bölgemize dahil olan Mihalıççık’ta alt yapı yatırımlarımıza 2019 yılının son aylarında başlanılmıştır. Gelinen noktada Mihalgazi, Sarıcakaya, Seyitgazi, Günyüzü ve Han ilçelerimize şu anda her hangi bir çalışmamız yoktur. İlerleyen dönemlerde bu ilçelerde mutlaka gündemimizde olacaktır.”

“Son 4 yılda 100 bin abonenin tesisatı kontrol edilerek, 30 bin abonenin doğal gaz tesisatında gerekli revizyonlar yapıldı”

Son dört yıldır abonelerin can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla geriye dönük olarak doğal gaz tesisatlarının kontrollerinin yapıldığını belirten Cantürk, çalışmalar kapsamında 100 bin abonenin tesisatının kontrol edilerek, 30 bin abonenin doğal gaz tesisatında gerekli revizyonların yapıldığını aktardı. Şehre kesintisiz doğal gaz dağıtım hizmeti sağlamak amacıyla bir yandan yeni şebeke yatırımları yapılırken bir yandan da sürekli olarak mevcut şebeke bakımı ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Cantürk, “Eskişehir ve ilçelerimiz genelindeki şebekemizde 8 adet basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, 84 adet bölge regülatörü, 270 kilometre çelik hat, 1.600 kilometre PE hat, 900 kilometre servis hattı ve 90 bin adet servis regülatörü bulunmaktadır. Tüm çelik ve PE şebekemiz özel donanımlı araçlarımızda yılda iki kez dolaşılmakta ve herhangi bir kaçak ihtimaline karşı kontrol edilmektedir. Diğer taraftan ileri teknoloji ile kurulmuş olan scada merkezimizde 7/24 şebekemiz izlemekte ve gerektiğinde uzaktan şebekeye müdahale edecek bir sistem kurulmuş durumdadır” ifadelerini kullandı. Cantürk ayrıca, şirket bünyesinde 210 personel istihdam edildiğini, bu sayının dışarıdan hizmet alımı yapıldığında 250’ye ulaştığına da dikkat çekti.