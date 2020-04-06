Eskişehir, 3 ay koşulsuz destek bekliyor

06 Nisan 2020

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Eskişehirli sanayiciler, virüs etkisinin en aza indirilmesi için açıklanan önlemleri yeterli bulmuyor. Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO), Eskişehir iş dünyasının nisan, mayıs ve haziran ayı beklentilerini tespit etmek amacıyla düzenlediği ‘Koronavirüs Beklenti Eğilim Anketi’ sonuçlandı. ESO üyesi 189 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları gerekli mercilere ulaştırılmak üzere rapor haline getirildi. Ankete katılan işletmelerin sadece yüzde 7,9’u alınan ekonomik tedbirleri yeterli buluyor. Kısmen yeterli bulanların oranı yüzde 26,5 olurken, yetersiz bulanların oranı yüzde 65,6 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre sanayi ve sanayici devletten en az 3 ay koşulsuz destek bekliyor. “İşyerlerinde ve fabrikalarda koronavirüse karşı kriz yönetim planınız var mı?” sorusuna ESO üyesi firmaların yüzde 68,3’ü “evet” yanıtını verdi. Firmaların yüzde 27’si bu soruya “kısmen”, yüzde 4,7’si ise “hayır” yanıtını verdi.

Açıklanan vergi, SGK, muhtasar gibi ertelemelerin tüm sektörlere yaygınlaştırılmasını talep eden firmalar, faizsiz krediler, stratejik sektörlerde bürokrasiye takılmadan yeni destek paketleri, istihdamı korumaya yönelik nakit destek, faturaya istinaden kredi imkânları, KDV indirimleri ve tüm sektörlerdeki KDV alacaklarının ve kamu alacaklarının ödenmesini ve ödemelerde aksaklık yaşanmamasını talep ediyor.