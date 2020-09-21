Eskişehir, Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı’na dahil oldu

21 Eylül 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Avrupa’da faaliyet gösteren önemli otomotiv kümeleri tarafından kurulmuş olan Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı’na (EACN) dahil oldu. Oda, platforma Türkiye’den kabul edilen ilk kuruluş olarak kayıtlara geçerken, otomotiv sektörünün Avrupa’daki önemli şemsiye kuruluşlarından biri olan EACN’nin 20’nci üyesi olarak kabul edildi. EACN’nin ortak bir işbirliği stratejisi ve ortak kümelenme faaliyetleri amacıyla kurulmuş uluslararası bir platform olduğu bilgisini veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şehrimizin otomotiv sektörünü de hak ettiği yere getirmek, sektörün gelişmesini sağlamak ve yeni yatırımları şehrimize kazandırmak için yola çıktık. Başta yerli otomobilimiz olmak üzere ülkemiz ve şehrimiz otomotiv sektörüne üyelerimizle katkı sunacağız” ifadelerini kullandı. EACN’nin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kümelenmeler ve üye firmaları arasındaki işbirliğini artırmak hedefiyle faaliyet gösterdiği bilgisini veren Kesikbaş, “KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, bölgeler arası stratejik işbirliğini inşa etmek amacıyla çeşitli faaliyet ve projeler yapacağız” dedi.