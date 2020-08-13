Eskişehir imalat sektöründe dijital dönüşüm hızlanacak

13 Ağustos 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) koordinatörlüğünde ATAP AŞ’nin ortaklığı ile hayata geçirilen Eskişehir Dijital Dönüşüm Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi ‘HİSER’in açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Eskişehir’in dijital dönüşümüne güç katacak projeye dahil olan firmalar katıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ve yaklaşık bütçesi 1 milyon dolar olan proje ile Eskişehir’in imalat sektöründe dijital dönüşümün hızlanması ve geliştirilen hizmetlerle imalatta verimliliğin artırılması hedefleniyor. Toplantıda firmalara HİSER hakkında bilgi veren ESO Meclis Üyesi Mehmet Taşkın, proje ile Eskişehir’in imalat sektöründe ülkemizin en güçlü merkezlerinden biri olmasının amaçlandığını kaydetti. ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk ise kümelenme modeliyle bir araya gelen firmalarla; sektörel ihtiyaç analizi, eğitim, fuarlara katılım gibi çalışmalar yapılacağını açıkladı.