Eskişehir mobilyası yeni pazarlar arıyor

15 Ocak 2020

Ayşe Kaytan UÇAK

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde 2018 yılında temelleri atılan ‘Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi’, sektör temsilcilerini bir araya getirerek, Eskişehir’deki mobilya sektörünün gelişmesine ve uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi Başkanı ve Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ertuğrul Tezgören, Eskişehir’in geçmişte Türkiye’deki mobilya sektörüne yön verdiğini, ancak ülkenin içinden geçtiği değişim sürecine ayak uyduramadığı için sektörün sekteye uğradığını anlattı.



Eskişehir’de, mobilya sektörünü geçmişteki o parlak yıllarına geri döndürebilmek, dünya pazarından pay alabilmek ve birlikte hareket edebilmek için“Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi” çatısı altında bir araya geldiklerini belirten Tezgören, Mobilya Kümesi’nin ana ve yan sanayi ilişkisinin geliştirilmesine katkı sunarak, ortak projeler yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Eskişehir’de mobilya sektörünün kalkınabilmesi için Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi’nin tek başına yeterli olmadığını savunan Tezgören, “Eskişehir’de ticaret ile ilgilenen kurumların ve milletvekillerinin ellini taşın altına koyması gerekiyor. Tek başına bizim çabalarımız yetersiz kalıyor. Şuanda KOSGEB bize gerekli desteği veriyor. Ama bu iş sadece KOSGEB ile bitmiyor. Bizim desteğe ihtiyacımız var” dedi.

“Mobilyada dış pazara açılmak zorundayız”

Eskişehir Mobilya Sanayi Kümesi Başkan Yardımcısı Hakan Korkmaz ise, Eskişehir’in eski parlak günlerine dönebilmesi için dış pazarlarda büyüyerek etkinliğini artırması gerektiğine dikkat çekti. Korkmaz, Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle, Amerika’nın sekiz sektör belirlediğini, bu sektörlerden birisinin de mobilya sektörü olduğuna işaret ederek, Amerika’ya ihracat yapılacaksa eğer işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Korkmaz, ayrıca Eskişehir Mobilya Kümesi olarak yeterli sayıya ulaşılırsa Avrupa’da ve Amerika’da ortak depo ve mağaza yatırımları yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.