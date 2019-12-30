Eskişehir sağlık turizmi için harekete geçti

30 Aralık 2019

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir’de, özel sağlık kuruluşu temsilcileri ve turizmciler bir araya gelerek, sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni stratejiler geliştirme amacıyla ‘Eskişehir Sağlık Termal Alternatif Turizm Derneği’ adı altında bir dernek kurdu.



Dernek Başkanı Uzman Doktor Türkan Tünerir, amaçlarının Eskişehir destinasyonunda yer alan nitelikli sağlıklı kuruluşlarını ve termal tesislerini dünyaya tanıtmak ve sürdürülebilir alternatif turizm ekonomisi yaratarak yerel ve ulusal kalkınmaya destek olmak olduğunu söyledi.

Derneğin kuruluş çalışmaları hakkında bilgi veren Tünerir, “Derneğimiz geçtiğimiz Eylül ayında kuruldu. Dernek yönetiminin yüzde 50’sini özel sağlık kuruluşu yöneticileri oluştururken, acente, turizmciler ve üniversite turizm fakültelerinden akademisyenler de yönetim içerisinde yer alıyor. Üye sayımız hızla artıyor. Yakında bir danışma kurulu da oluşturacağız” dedi.



Eskişehir’de bulunan kamu ve özel hastanelerinin yüksek kapasitede hizmet verdiğini aktaran Tünerir, “Kentimizdeki hastaneler hem sağlık çalışanları hem de fiziki özellikleri ile dünya çapında hizmet verebilecek kalite ve standartlara ulaştı. Bugün Türkiye’de sağlık turizmi çalışmalarının gerek kamuda gerekse özel sektörde hızla ilerlediğini görüyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa gibi şehirlerimiz sağlık turizmi noktasında çok iyi yerdeler. Biz de Eskişehir olarak sağlık turizminden gereken payı almak istiyoruz. Bugün sağlık turizmi sadece hastanın tedavisine katkı sunmak ile kalmıyor ayrıca o şehrin turizmine hareketlilik kazandırıyor. Eskişehir, Türkiye’nin yükselen şehirlerinden birisi. Derneğimizin bir amacı da kentimizi sağlık yönüyle hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak” diye konuştu.

“Deniz, kum yok ama sıcak sularımız var”

İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Irak, Özbekistan, Kırgızistan ve Suriye gibi ülkelerden tedavi amaçlı Eskişehir’e gelen çok sayıda hasta olduğunu anlatan Tünerir, “Eskişehir’de son beş yıldır zaten sağlık turizmi yapılıyor. Bizim amacımız buna hız kazandırmak. Dünyanın değişik ülkelerinden birçok hasta mide, kalp, göz ameliyatları, fizik tedavi ve rehabilitasyon için Eskişehir’i tercih ediyor. Eskişehir’de tedavi hizmetleri ve konaklama ücretleri diğer illere göre daha düşük” dedi.

Eskişehir’in termal su kaynakları bakımından oldukça zengin bir il olduğunu ancak bu potansiyelin bugüne kadar değerlendirilemediğini söyleyen Tünerir, “Eskişehir’imizde deniz ve kum yok ama değerlendirilmesi gereken termal sularımız var. Dernek olarak kentimizi artık termalleriyle de tanıtmak istiyoruz. Bugün artık sıcak sular sadece banyo amaçlı değil hidroterapi ve rehabilitasyon amaçlı da kullanılıyor. Eskişehir’in de sahip olduğu şifalı su kaynakları ile termal turizmde hak ettiği yere gelmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zirve, Eskişehir’i dünyaya tanıtacak”

Tünerir, ayrıca ‘5.Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi’nin önümüzdeki yıl Eylül ayında Eskişehir’de gerçekleşeceğini belirterek, zirvenin uluslararası termal sağlık turizmine önemli bir katkı sunarak, Eskişehir’in dünyaya tanıtılması açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Tünerir konuşmasında şunları kaydetti: “Zirvede, 55 ülkeden 300’e yakın yabancı konuğu Eskişehir’de ağırlama fırsatı bulacağız. Ayrıca Türkiye’nin 81 ilinden seyahat acenteleri da Eskişehir’e gelerek, kentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulacak. Biz bu zirveyi çok önemsiyoruz. Eskişehir’e de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz.”



Dernek yönetiminde kimler var?

Dernek yönetiminde; Uzm. Dr. Levent Bilir, Uzm. Dr. Selim Murat Ürer, Uzm. Dr. Etihan Cantürk, Hüseyin Kutlu Özekcin, Özgür Ersoy, Faruk Oktaş, Fatih Özata, Prof. Dr. Saadet Pınar Temizkan, Prof. Dr. Gökçe Yüksel yer alıyor.