Eskişehir sanayisinde çarklar dönmeye başladı

17 Haziran 2020

Eskişehir genelinde ihracat ile büyüyen şirketlerin süreçten etkilenmesinden dolayı nisan ayı rakamlarında yüzde 50 oranında ihracat düşüşü olduğunu, bunun temel sebebinin ise talebin durmasından kaynaklandığına işaret eden, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, koronavirüsün en çok sanayiciyi etkilediğini vurguladı. Normalleşme sürecinin ardından yurt dışından siparişlerin yavaş, yavaş gelmeye başlamasıyla, dış ihracat rakamlarının da arttığına dikkat çeken Kesikbaş, konuyla ilgili olarak, “ Pandemiden dolayı kapanan fabrika sayısı 10’u geçmedi. Diğer işletmelerimizin hepsi birinci sınıf ve üst düzey. Şehrimizde işçi çıkarma fazla olmadı. Önemli olan, sanayideki temel taşlar ile fabrikaları kurarak, güvenli limanda tutmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

2020 Mart ayının üçüncü haftasından itibaren, Eskişehir sanayisinde yurt dışı siparişlerinin durma noktasına geldiğine de değinen Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, her gün arkadaşlarıyla konuştuğunu ve üretim çarklarının tekrar dönmeye başladığı müjdesini aldığını, fakat sürecin ne zamana kadar devam edeceğini bilmediklerinden dolayı belirsizlik içinde olduklarının altını çizdi. Kesikbaş, “ Bu pandemi sürecinin normale geçmesiyle fabrikaların kısa çalışma sebepleri nedeniyle çıkan işçilerin fabrikalara gelmesinin yanı sıra, Avrupa’dan gelecek olan taleplerin artması, 30 Hazirana kadar bizleri yoracak. Ama her şeye rağmen, büyük üretim miktarlarının gelişmesini bekliyor ve bunu sanayi endekslerinde de göreceğimize inanıyorum. Bilindiği gibi virüs, üretimde ki maliyetlerin artmasında ve verimliliğin düşmesinde oldukça etken oldu. Bu bağlamda pazar kaybı yaşamamamız gerekli “ şeklinde konuştu.